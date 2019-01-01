القوى تدعو لتصعيد ميداني على نقاط التماس وتعلن عن فعالياتها

رام الله / سما /

دعت القوى الوطنية والاسلامية لمحافظة رام الله والبيرة لعدة فعاليات ردا على ورشة البحرين التي ستنطلق يوم الاثنين حتى الأربعاء.

ودعت القوى في بيان لها لاعتبار يوم الاثنين 24/6 يوما للمسيرات الشعبية الغاضبة رفضا للمشاريع التصفوية وما يحاك من مؤامرات لتصفية حقوق شعبنا، مشيرة أن التجمع سيكون الساعة 11:00 ظهرا على ميدان المنارة برام الله ثم الانطلاق لمناطق الاحتاك والتماس رفضا لمخططات الاحتلال وسياسات التطهير العرقي واستباحة القدس والاستيطان الاستعماري في ارضنا وتصعيدا للمقاومة الشعبية كحق طبيعي لشعبنا لاسقاط المؤامرة.

كما دعت لاعتبار يوم الثلاثاء 25/6 يوما للتصعيد الميداني على نقاط الاحتكاك والتماس الساعة 12 ظهرا بالتزامن مع افتتتاح ورشة البحرين، ويوم 26/ 6 يوما للمؤتمرات الشعبية واللقاءات الموسعة بحضور القوى والهيئات الفعاليات الشعبية والاطر النسوية والنقابية والاهلية والمهنية لارسال رسالة رفضهم التعاطي مع كل ما سينجم عن هذا المؤتمر ورفض التطبيع العربي مع دولة الاحتلال والدعوة للتحرك عربيا مع انعقاد مؤتمر الاحزاب العربية لاوسع حراك شعبي حتى اسقاط صفقة القرن بكل ما تحمل من مخططات عدوانية.

كما دعت المحطات الاذاعية المحلية لفتح موجات بث موحدة ومفتوحة لتغطية ونقل الفعاليات والانشطة وارسال رسائل شعبنا تحت الاحتلال المدافع عن كرامة وعزة الامة العربية برفضه الانغماس في المؤامرة المسماة صفقة القرن، كما دعت الفضائيات العربية وسائل الاعلام ونشطاء التواصل الاجتماعي لاطلاق حملات منظمة وواسعة رفضا لما يجري في المنامة بعنوان "موحدون لاسقاط ورشة البحرين وصفقة القرن".

كما دعت القوى لاعتبار يوم الجمعة المقبل يوم تصعيد ميداني وكفاحي في مواقع الفعل الاسبوعي رفضا للاستيطان والجدار العنصري في كافة نقاط الاحتكاك وتصعيد المقاومة الشعبية الباسلة في وجه الاحتلال.

وفيما يلي نص البيان:"

نداء نداء نداء

لا صوت يعلو فوق صوت الانتفاضة

نداء الاصرار والاجماع الوطني رفضا للحلول التصفوية

يا جماهير شعبنا البطل يا جنود الانتفاضة والمقاومة يا حراس الارض، وحماة القدس المدافعين الاوفياء عن الارض والقضية الماضون على طريق الشهداء والاسرى حتى كنس الاحتلال، وتحقيق اهداف شعبنا في العودة وتقرير المصير والاستقلال الوطني في دولة كاملة السيادة وعاصمتها القدس .

ردا على الدعوات التي وجهتها امارة البحرين، واعلاء لصوت شعبنا الرافض للتعاطي مع اي صيغ او مقترحات تهدف للقفز عن حقوق شعبنا المكفولة بالقرارات الدولية، وقرارات الاجماع العربي وفي محاولة بائسة لانقاذ صفقة القرن المنهارة على صخرة تمسك شعبنا بالثوابت الوطنية في اجماع وطني رسمي وشعبي على المضي قدما محافظين على وصية الشهداء، نحن مدعوون جميعا للنزول للشارع تاكيدا على ان الصفقة لن تمر وان وهم السلام الاقتصادي المزعوم لن يكون بديلا او مدخلا لحل القضية على حساب حقوق شعبنا فالمشروع الصهيو- امريكي واشراك البعض ممن ارتضى على نفسه التساوق مع هذا المشروع تحطم وفشل ولن يرى النور بفعل ارادة شعبنا واصراره ، ووحدة اجماعه الوطني .

ان القوى الوطنية والاسلامية لمحافظة رام الله والبيرة وهي تحيي هذا الصمود الاسطوري رغم الحرب المعلنة على شعبنا من الولايات المتحدة شريك الاحتلال الكامل وهذا التوحد البطولي فانها تدعو الى ما يلي

- اعتبار يوم الاثنين 24/6 يوم للمسيرات الشعبية الغاضبة رفضا للمشاريع التصفوية وما يحاك من مؤامرات لتصفية حقوق شعبنا سيكون التجمع الساعة11:00 ظهرا على ميدان المنارة برام الله ثم الانطلاق لمناطق الاحتاك والتماس رفضا لمخططات الاحتلال وسياسات التطهير العرقي واستباحة القدس والاستيطان الاستعماري في ارضنا وتصعيدا للمقاومة الشعبية كحق طبيعي لشعبنا لاسقاط المؤامرة

- اعتبار يوم الثلاثاء 25/6 س 12 ظهرا يوم للتصعيد الميداني على نقاط الاحتاك والتماس بالتزامن مع افتتتاح ورشة البحرين المشبوهة يرسل الشعب الفلسطيني رسالته للعالم اجمع بان لا مقايضة على حقوقه المشروعة باموال الوهم الاقتصادي الاميركي الرجعي العربي وان حقوقه غير قابلة للمساومة او التنازل عنها

- يوم 26/ 6 يوم للمؤتمرات الشعبية واللقاءات الموسعة بحضور القوى والهيئات الفعاليات الشعبية والاطر النسوية والنقابية والاهلية والمهنية نرسل من خلالها رسالتنا للمنامة برفضنا التعاطي مع كل ما سينجم عن هذا المؤتمر الهزيل ورفضا للتطبيع العربي مع دولة الاحتلال والدعوة للتحرك عربيا مع انعقاد مؤتمر الاحزاب العربية لاوسع حراك شعبي حتى اسقاط صفقة القرن بكل ما تحمل من مخططات عدوانية .

- الدعوة للمحطات الاذاعية المحلية لفتح موجات بث موحد ومفتوح لتغطية ونقل الفعاليات والانشطة وارسال رسائل شعبنا تحت الاحتلال المدافع عن كرامة وعزة الامة العربية برفضه الانغماس في المؤامرة المسماة صفقة القرن، كما ندعو الفضائيات العربية وسائل الاعلام ونشطاء التواصل الاجتماعي لاطلاق حملات منظمة وواسعة رفضا لما يجري في المنامة بعنوان " موحدون لاسقاط ورشة البحرين وصفقة القرن "

- اعتبار يوم الجمعة المقبل يوم تصعيد ميداني وكفاحي في مواقع الفعل الاسبوعي رفضا للاستيطان والجدار العنصري في كافة نقاط الاحتكاك وتصعيد المقاومة الشعبية الباسلة في وجه الاحتلال .

- تتوجه القوى بالتحية لكل المؤسسات والشخصيات الوطنية والقطاع الخاص التي اعلنت موقفها الواضح برفض المشاركة او التعاطي مع الصفقة عبر بوابة البحرين او غيرها انسجاما مع الموقف الوطني الاصيل والصريح لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا في كل اماكن تواجده، وتدعو الى استمرار وتطوير حالة التكامل من الجميع ودفن احلام