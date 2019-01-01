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صفقة "ترمب" لن تمر

الرئيس: لن نقبل الاموال منقوصة ومستعدون للحوار مع "إسرائيل" حول المواضيع الاقتصادية والمالية

السبت 22 يونيو 2019 03:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس: لن نقبل الاموال منقوصة ومستعدون للحوار مع "إسرائيل" حول المواضيع الاقتصادية والمالية


رام الله / سما /

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، أن القيادة الفلسطينية لا زالت متمسكة بموثقها الرافض لـ "صفقة القرن"، مشدداً على أنها لن تمر.

وأضاف الرئيس عباس خلال افتتاح اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح" في مدينة رام الله، أن صفقة "ترمب" لن تمر، وأن القيادة والسلطة لن تحضر "ورشة المنامة" الاقتصادية بأي شكل من الأشكال أو بأي تمثيل رسمي.

وبخصوص أموال المقاصة، أعاد الرئيس عباس التأكيد أن السلطة لن تتسلم أي أموال منقوصة أو مقطوعة من قبل الجانب الإسرائيلي، مطالباً "إسرائيل" بدفعها كاملةً.

وأشار إلى أن السلطة مستعدة للحوار والنقاش مع "إسرائيل" حول المواضيع المعلقة والخاصة بالجانبين "الاقتصادي والمالي" لكنها لن تقبل أن يخصم أي جزء منها.

يشار إلى أن اللجنة المركزية لـ "فتح" تعقد اليوم اجتماعاً هاماً لبحث العديد من الملفات التي تحيط بالقضية الفلسطينية وعلى رأسها "ورشة المنامة" وخطوات التصدي لها، ولصفقة "ترمب".

كما من المرجح أن تبحث اللجنة مستجدات ملف المصالحة، عقب التطورات الأخيرة، والحديث عن زيارة مرتقبة لوفد أمني مصري لرام الله ومن ثم لقطاع غزة لبحث النقاط المحيطة بالملف.

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