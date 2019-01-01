  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشرطة: 56 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 157 مطلوبا الأسبوع الماضي

السبت 22 يونيو 2019 03:02 م / بتوقيت القدس +2GMT


اريحا / سما /

تنقل اكثر من 56 ألف مواطن ومواطنة وزائر عبر معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي  ، فيما أوقفت الشرطة 157 مطلوبا جنائياً.

وذكرت  ادارة  العلاقات العامة و الإعلام في الشرطة " أن عدد المغادرين خلال الأسبوع بلغ (25434) شخصا ، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين (29866) شخصا ، وأن حركة المسافرين كانت متوسطة .

وأشارت  إلى  أن شرطة المعبر قبضت خلال الفترة نفسها على (157) مطلوبا جنائيا وممنوعا من السفر ،سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر ، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية ، وهم مطلوبين في قضايا مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية على اختلاف تقسيماتها .

و أضافت  " أن جميع الأجهزة الأمنية و المدنية في الإدارة العامة للمعابر و الحدود قدمت العديد من التسهيلات والخدمات لكافة المواطنين ، حيث تم التنسيق ل (11) حالة مرضية للسفر ما بين جانبي المعبر في سيارات الإسعاف الفلسطينية  ، فيما أعاد الجانب الإسرائيلي (25) مواطنا خلال الفترة نفسها بحجة الأسباب الأمنية " .

#الشرطة

الأكثر قراءة اليوم

ردود فعل غاضبة في اسرائيل حول دخول الاموال القطرية وامداد خط لانابيب الغاز والمياه لغزة

رئيس الموساد الأسبق: السلطة الفلسطينية بالنسبة لـ"نتنياهو" هي فراغ و "اسرائيل" لا تريد السلام

صور.. في زيارته الاولى لاسرائيل.. رئيس هيئة أركان اليابان يزور المناطق المحاذية لغزة

ترامب يحذر إيران من " حرب إبادة لم تشهدها من قبل "

واشنطن بوست تكشف الأسباب الحقيقية لتراجع ترامب عن ضرب ايران

صورة: تعرف على "الصقر" التي أسقطها "الصياد" الإيراني

79 اصابة شرق قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

1

الرئيس: لن نقبل الاموال منقوصة ومستعدون للحوار مع "إسرائيل" حول المواضيع الاقتصادية والمالية

j

السعودية تضغط باتجاه مهاجمة إيران ورئيس استخباراتها يزور إسرائيل

نتنياهو

معاريف: نتنياهو يفعل ما بوسعه لمنع اندلاع مواجهة عسكرية مع حماس

ترامب

ترامب يحذر إيران من " حرب إبادة لم تشهدها من قبل "

قسام

ماذا تخفي المقاومة في ساحات المواجهة القادمة وكيف ستخوضها ؟