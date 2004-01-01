شباب جباليا ينسحب من بطولة المربع الذهبي للطائرة

غزة / سما /

أكد نادي نماء رسميا, مشاركته في بطولة المربع الذهبي لنخبة فرق كرة الطائرة في المحافظات الجنوبية, بدلا من شباب جباليا.

وأوضح النادي أن اتحاد الطائرة وضع نادي نماء بدلا من شباب جباليا, الذي أعلن عدم مشاركته في المسابقة.

وتنطلق بطولة المربع الذهبي السبت على صالة سعد صايل, بلقاء خدمات جباليا واتحاد الشجاعية, على أن يلتقي نماء مع الصداقة الأحد على نفس الصالة.

ويلعب الثلاثاء الصداقة مع اتحاد الشجاعية, ثم نماء مع خدمات جباليا, على أن تكون جولة الحسم الخميس المقبل, بلقاء نماء مع اتحاد الشجاعية, وخدمات جباليا والصداقة.

يشار إلى أن شباب جباليا سبق له قبل أيام قليلة, إعلان عدم مشاركته في بطولة الناشئين 2004-2005 لكرة القدم.