الشرطة تقبض على 4 اشخاص بحوزتهم مواد يشتبه انها مخدرة في ضواحي القدس

القدس المحتلة / سما /

القت الشرطة فجر اليوم القبض على 4 اشخاص وضبطت بحوزتهم مواد يشتبه انها مخدرة من نوع الهيروين والحشيش والهايدرو بضواحي مدينة القدس المحتلة.



وذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة، أنه وخلال نشاط لفرع مكافحة المخدرات في بلدتي عناتا والرام، تم توقيف 4 أشخاص بقضايا منفصلة، وتم ضبط ٥.٨ غرام قائم من مادة يشتبه انها الهيروين المخدر 23.7 غرام قائم من مادة يشتبه انها القنب الهندي المهجن وحبة عقار مخدر كلونكس. وه.٣ َغرام قائم حشيش و٩.١ غرام قائم حشيش مخلوط بالتبغ.



واكدت ، تحويل المشتبه بهم مع المضبوطات الى جهة الاختصاص لاستكمال الاجراءات اللازمة لتحويلهما الى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهما اصولا.