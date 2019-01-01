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النقب: العثور على جثة فتى عليها علامات عنف

السبت 22 يونيو 2019 01:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
النقب: العثور على جثة فتى عليها علامات عنف


القدس المحتلة / سما /

عثر اليوم، السبت، على جثة فتى بجانب دبّاب في وادي قرب قرية بير هداج في النقب الجنوبي، وعليها علامات عنف.

وجاء أنه عثر على جثة الفتى هاني سلامة أبو قردود من قرية بير هداج، والذي يبلغ من العمر 16 عاما، من قبل متنزهين في المكان، والذين قاموا باستدعاء فرق الطوارئ.

ووصل إلى المكان طواقم الإسعاف، وتبين أن الفتى قد فارق الحياة.

وأفادت التقارير الأولية أن علامات عنف شديد كانت على وجه الفتى.

وباشرت الشرطة التحقيق في ظروف الواقعة، بينما تشير الشبهات الأولية إلى أن الوفاة نجمت عن حادث.

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