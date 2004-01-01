  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

فاز بـ80 مليون دولار.. وطليقته "لم ترحمه"

السبت 22 يونيو 2019 12:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
فاز بـ80 مليون دولار.. وطليقته "لم ترحمه"


وكالات / سما /

بعد انفصاله بعامين عن زوجته، شارك رجل أميركي بيانصيب، ويبدو أنها كانت ضربة حظ موفقة، إذ فاز بثروة وصلت إلى 80 مليون دولار.

لكن الحظ لم يكتمل أو صار منقوصا بنصف حظ، عندما أمرت محكمة في شيكاغو بأن يدفع نصف ثروته الناجمة عن اليانصيب، لمطلقته كجزء من تسوية الطلاق.

ووفقا لموقع "فوكس نيوز" الإخباري، فقط طلق ريتش زيلاسكو، من مدينة ديترويت، زوجته ماري بيث قبل عامين من فوزه باليانصيب في العام 2013.

واعتبرت المحكمة فوزه بيانصيب "ميغا مليونز" جزءا من ممتلكاته، التي ينبغي أن يتقاسمها مع مطلقته، وفقا لما ذكره موقع "ديترويت فري برس"

ويبدو أن محامي الزوج لم ينجح في الدفاع عن موكله ضد تقسيم الأموال أو الثروة.

ونقل موقع "ديترويت" الصحفي عن المحامي قوله "كان ريتش محظوظا.. وما حصل معه من فوزه باليانصيب هو حظه الكامل وليس حظ مطلقته ماري".

وبحسب فوكس نيوز، فإنه إجمالي الثروة التي حصل عليها ريتش بلغ 38.9 مليون دولار، وذلك بعد اقتطاع الضريبة والخصومات والاقتطاعات الأخرى، وبالتالي فإن ما ستحصل عليه ماري حوالي 15 مليون دولار.

وقالت المحكمة عند إصدار الحكم، إنه بما أن الطرفين اتفقا على أن الخسارة أثناء الزواج كانت بالمشاركة، فإن الربح ينبغي أن يكون بالمشاركة أيضا.

وبعد استئناف الحكم، أقرت محكمة الاستئناف الأسبوع الماضي، أن الحكم لا تشوبه شائبة، وبالتالي ينبغي تطبيق حكم المحكمة الابتدائية.

وكان ريتش وماري بيث تزوجا عام 2004 وأثمر الزواج عن 3 أبناء، لكنهما انفصلا في وقت ما من العام 2011، في حين اكتملت معاملات الطلاق عام 2018 بحسب فوكس نيوز.

وفي هذه الحالة قد يصبح طلاق هذين الزوجين العاديين من بين أكثر حالات الانفصال تكلفة، وهو شبيه بحالات طلاق النجوم والأثرياء.

#ريتش زيلاسكو #اليانصيب

الأكثر قراءة اليوم

ردود فعل غاضبة في اسرائيل حول دخول الاموال القطرية وامداد خط لانابيب الغاز والمياه لغزة

مًوقع غربي يكشف عن تفاصيل مذهلة حول اغتيال الفلسطيني زكي حسن في السجون التركية

رئيس الموساد الأسبق: السلطة الفلسطينية بالنسبة لـ"نتنياهو" هي فراغ و "اسرائيل" لا تريد السلام

صور.. في زيارته الاولى لاسرائيل.. رئيس هيئة أركان اليابان يزور المناطق المحاذية لغزة

واشنطن بوست تكشف الأسباب الحقيقية لتراجع ترامب عن ضرب ايران

ترامب يحذر إيران من " حرب إبادة لم تشهدها من قبل "

79 اصابة شرق قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

j

السعودية تضغط باتجاه مهاجمة إيران ورئيس استخباراتها يزور إسرائيل

نتنياهو

معاريف: نتنياهو يفعل ما بوسعه لمنع اندلاع مواجهة عسكرية مع حماس

ترامب

ترامب يحذر إيران من " حرب إبادة لم تشهدها من قبل "

قسام

ماذا تخفي المقاومة في ساحات المواجهة القادمة وكيف ستخوضها ؟

كرهينبول : 1.2 مليار دولار حاجة "أونروا" لتغطية موازنة 2019