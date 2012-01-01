دلال أبو آمنة تغني لفلسطين في لندن للمرة الأولى

وكالات / سما /

تستعد المطربة الفلسطينية دلال أبو آمنة لإحياء أولى حفلاتها الغنائية في العاصمة البريطانية لندن، مساء الأحد 7 الشهر المقبل على مسرح أوليمبيا في لندن.

وستسدل الستار على فعاليات النسخة الجديدة من مهرجان «معرض فلسطين غيكسبو» والذى يعد أكبر كرنفال فني وثقافي يتزين بالروح الفلسطينية في أوروبا. ودلال أبو آمنة صوت فلسطينى أصيل انطلقت من قلب مدينة الناصرة، يمتد مشوارها الفني لقرابة القعد والنصف من السنوات، شغفت بالغناء منذ سن السادسة عشرة وعرفت بحملها راية التراث الفلسطيني وتقديم روائع الطرب الأصيل، وسارت على التوازي بين الموسيقى ودراستها الأصلية لعلوم الدماغ.



وتعرف بتقديمها للفن الإنساني الملتزم وتعمل على تطوير الفن الفلسطيني، بحيث يحافظ على أصالته من ناحية ويحاكي الجيل الشاب والمستمع الغربي من ناحية أخرى، كوسيلة لترسيخ الهوية الفلسطينية ودعم قضايا الشعب الفلسطيني. وشاركت في مهرجانات عالمية وعربية هامة مثل مهرجان جرش ومهرجان الموسيقى العربية في دار الاوبرا المصرية وقامت بتمثيل فلسطين في عدة اوبريتات عربية كأوبريت أرض الأنبياء 2012 وأوبريت نداء الحرية 2014 كما تشارك بشكل دائم في امسيات ثقافية وفنية محليا وعربيًّا ودوليًّا.

نقلاً عن : القدس العربي