وفاة رمز الصمود والتحدي "البحيصي" بعد يوم من تخرجه من الجامعة

غزة / سما /

توفي اللية الماضية الشاب المقعد ناصر البحيصي بعد مكوثه على أحد أسرة مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط القطاع، لنحو 13 عامًا، بعد إصابته بحادث سير.

وأفادت مصادر طبية بمستشفى شهداء الأقصى بوفاة الشاب البحيصي (22 عامًا) بعد احتفاله بتسلم شهادته الجامعية بيوم واحد، على سرير العناية المكثفة بالمستشفى.

يذكر انه في العام 2006 أصيب الفتى البحيصي بحادث طرق ادى لاصابته بشلل في أطرافه ليمكث في العناية المركزة الى هذا اليوم.

وفي العام 2015 اجتاز الطالب امتحان الثانوية العام والتحق ضمن برنامج خاص في جامعة الازهر بغزة والتي تخرج منها اليوم.

واول امس خرجت جامعة الأزهر-غزة الطالب ناصر البحيصى الذي كان يرقد في غرفة العناية المركزة بمستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح.