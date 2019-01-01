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ريهام سعيد تهاجم ياسمين صبري بسبب "متلازمة داون"

السبت 22 يونيو 2019 12:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
ريهام سعيد تهاجم ياسمين صبري بسبب "متلازمة داون"


وكالات / سما /

هاجمت الإعلامية المصرية المثيرة للجدل ​ريهام سعيد​، الممثلة ​ياسمين صبري​، بسبب سخريتها من أصحاب «متلازمة داون»، في تعليقها على أحد متابعيها على أحد مواقع التواصل الإجتماعية، وذلك رغم حذف صبري التعليق، بعد الهجوم الذي تعرضت له. وكتبت سعيد في صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «الداون سندروم اسمهم ما يتحطش في هزار ولا ينفع تسخري منهم.. ما يعرفوش يتشقلبوا لكن عندهم أخلاق وقلب».

وجاء التعليق على صورة صبري، التي ظهرت فيها وهي واقفة على رأسها، مع تعليقها الذي ردت به على متابعيها، إذ قال لها: «فعلتها وأنا عمري 6 سنوات، لترد عليه صبري: «نعم، أراهن إنك فعلتها، ولذلك تعاني من متلازمة داون الآن».

#ريهام سعيد #ياسمين صبري

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