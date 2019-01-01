الأطر الصحفية تدين مشاركة صحفيين إسرائيليين في ورشة البحرين

غزة / سما /

أعربت الأطر والمؤسسات الصحفية الفلسطينية في قطاع غزة عن إدانتها الشديدة لمشاركة صحفيين إسرائيليين في ورشة البحرين المشبوهة (الشق الاقتصادي لصفقة ترامب) المزمع انعقادها في البحرين يومي ٢٥ و٢٦ من الشهر الجاري.

وقالت في بيان صحفي: " في الوقت الذي تدين الأطر والمؤسسات الصحفية مشاركة صحفيين إسرائيليين في ورشة البحرين، الأمر الذي يصب في إطار التطبيع العربي مع الاحتلال الإسرائيلي، فإنها تدعو الصحفيين الفلسطينيين والعرب لمقاطعة هذه الورشة باعتبارها طعنة في خاصرة الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية".

وأشادت الأطر والمؤسسات الصحفية بالموقف الفلسطيني الموحد الرافض لصفقة ترامب وورشة البحرين، "الأمر الذي يجب أن يستكمل بخطوات عملية في الميدان بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني".

وطالبت اتحاد الصحفيين العرب بمقاطعة ورشة البحرين ومعاقبة المشاركين فيها، والتأكيد على رفض كل أشكال التطبيع الإعلامي مع الاحتلال الاسرائيلي.

كما دعت وسائل الاعلام لفضح أهداف ورشة البحرين الرامية لشطب حقوق الشعب الفلسطيني وتحشيد الرأي العام العربي ضدها، وعدم القبول بمخرجاتها كونها تندرج ضمن صفقة ترامب التصفوية.

ووقع على البيان كل من: نقابة الصحفيين الفلسطينيين، المكتب الحركي المركزي للصحفيين، كتلة الصحفي الفلسطيني، التجمع الصحفي الديمقراطي، التجمع الاعلامي الديمقراطي، التجمع الإعلامي الفلسطيني، لجنة دعم الصحفيين، منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، مؤسسة بيت الصحافة، المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية، المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى"، مؤسسة فلسطينيات، مركز غزة لحرية الاعلام، مركز الإعلام المجتمعي.