السعودية تضغط باتجاه مهاجمة إيران ورئيس استخباراتها يزور إسرائيل

وكالات

قال مسؤول بريطاني، يوم أمس الجمعة، إن رئيس الاستخبارات السعودية طلب من بريطانيا القيام بهجمات محدودة ضد أهداف عسكرية إيرانية، مضيفا أن المسؤول السعودي سيتوجه إلى إسرائيل لينضم إلى الجهود الإسرائيلية الضاغطة في هذا الاتجاه.

ونقل "ميدل إيست آي" عن المسؤول البريطاني قوله إن الضغوطات السعودية جاءت بعد ساعات من إجهاض الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، هجمات أميركية مخططة ضد أهداف إيرانية.

وأشار المسؤول البريطاني إلى أن رئيس المخابرات السعودي كان يرافقه الدبلوماسي عادل الجبير في رحلته إلى لندن.

وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن الضغوطات السعودية وقعت على آذان صماء، حيث كان الجواب البريطاني على الطلب السعودي بالنفي.

وبحسب المسؤول نفسه فإن المسؤول السعودي قدم معلومات استخباراتية إضافية ادعى فيها أنها تربط إيران بالهجوم الأخير على ناقلتي نفط في خليج عمان ، لكن نظرائه البريطانيين "لم يعجبوا" بالأدلة الجديدة.

يشار إلى أن الحكومة البريطانية كانت قد أيدت، بشكل معلن، الاتهام السعودي والأميركي بأن طهران تقف وراء هجمات خليج عمان.

وكتب وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، على موقع تويتر يوم 14 حزيران/ يونيو: "أدين هجمات الأمس على السفن في خليج عمان. تقييم المملكة المتحدة يخلص إلى أن المسؤولية عن الهجمات تقع بالتأكيد على إيران".

إلى ذلك، ووفقًا للمصدر البريطاني، سيتوجه رئيس المخابرات السعودية إلى إسرائيل، في عطلة نهاية الأسبوع، حيث سيشارك في جهود ضاغطة مماثلة مع المسؤولين الإسرائيليين ومستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون.

يذكر أن ترامب كان قد أوقف الضربات الأميركية ضد أهداف إيرانية قبل 10 دقائق من إطلاقها في وقت متأخر يوم الخميس. وكان قد تم التخطيط للعملية العسكرية ردا على إسقاط طائرة أميركية بدون طيار في اليوم السابق.

وألقت إيران باللوم على واشنطن في الحادث، قائلة إن الطائرة المسيرة كانت فوق مياهها الإقليمية، بينما تدعي واشنطن أن الطائرة المسيرة كانت فوق المياه الدولية.

يذكر أن جبير كان قد نفى أن تكون الرياض تحاول جر واشنطن إلى الحرب ضد طهران، وادعى أن بلاده تريد تجنب الحرب بأي ثمن. كما ادعى أن التصعيد كان من الجانب الإيراني.

وفي هذا السياق، فإن صحيفة "عرب نيوز" المقربة من السلطات السعودية كانت قد دعت، الشهر الماضي، إلى تنفيذ "ضربات جراحية" ضد إيران. وكتبت أن ""وجهة نظرنا هي أنه يجب ضربهم بشدة"، وأضافت "نحن ندعو إلى رد فعل حاسم وعقابي على ما حدث، حتى تعرف إيران أن كل خطوة تقوم بها ستكون لها عواقب".

ورفضت السفارة السعودية التعقيب على النبأ.