واشنطن تحذر رعاياها من دخول الضفة الغربية مع اقتراب ورشة البحرين

القدس المحتلة / سما /

أصدرت السفارة الأمريكية في "إسرائيل" تحذيراً للمواطنين الأمريكيين المقيمين في "إسرائيل" ومناطق السلطة .

وطالبت السفارة الأمريكيةمواطنيها بالابتعاد عن مواقع المظاهرات المتوقعة في الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل في 24 و 25 و 26 يونيو المناهضة للولايات المتحدة الأمريكية على خلفية المؤتمر الاقتصادي في البحرين الذي يبدأ يوم الثلاثاء.



كما منعت السفارة موظفيها وأبناء عائلاتهم من الدخول الى الضفة الغربية هذه الأيام.

ويشمل الحظر السفر في شارع رقم 1 الواصل بين تل ابيب والقدس وشارع 90 الواصل بين شمال اسرائيل وجنوبها ويمر بمحاذاة نهر الاردن في الضفة الغربية.