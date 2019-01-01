بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد

غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة اليوم السبت عن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الأحد.

وقالت الداخلية في بيان مقتضب وصل وكالة "صفا"، إن السفر سيكون غدًا للحافلتين الخامسة والسادسة من كشف (6/18).

وأكدت الوزارة على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها، والتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

كما ونوهت لضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

رابط كشف (6/18): اضغط هنا