هلال القدس يكتسح واد النيص ويضرب موعدا مع بلاطة في نهائي كأس الشهيد ابو عمار

رام الله / سما /

تأهل فريق هلال القدس للمباراة النهائية لبطولة كأس ابو عمار، بعد أن اكتسح نظيره وادي النيص بخمسة اهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ماجد أسعد في مدينة البيرة، ليواجه في النهائي فريق بلاطة.

واقتنص هلال القدس هدفا مبكرا، بعد مرور "9" دقائق على انطلاق المباراة ، وعن طريق هاني عبد الله ، اثر استقباله كرة داخل الصندوق سددها على الطاير في المرمى

وكاد ان يأتي رد الواد بهدف التعادل عبر فراس نعمان ، عندما سدد من داخل الصندوق كرة لمست القائم .وقبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط صوب عويسات كرة من خارج الصندوق جانبت المرمى.

وشهد الشوط الثاني تحسنا في اداء الفريقين، الذي شهد عدة محاولات على المرمى، وتالق الحارس رامي حماده في الذود عن مرماه ، بعد ان تصدى لكرة حازم عبد الله "57"، وفي الدقيقة "65" عزز الدباغ من تقدم فريقه بتسجيله الهدف الثاني.

وبعد عشر دقائق توغل ساري جاد الله لمنطقة الجزاء وسدد كرة استقرت على يميمن الحارس ابو توفيق، وعاد الدباغ ووسع الفارق بتسجيله الهدف الرابع والثاني له، اثر كرة ارتدت من الحارس ليسددها الدباغ في المرمى.

واختتم عدي الدباغ مهرجان اهداف فريقه باحرازه الهدف الخامس لفريقه والثالث له ووقع اسمه على "الهاتريك". ادار اللقاء براء ابو عيشة ، وساعده احمد ذوقان ، فؤاد تايه ، ورابعاً معاذ عوفة، مقيم الحكام مهيوب الصادق، وراقب اللقاء مجدي زبيدات .