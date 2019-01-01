  1. الرئيسية
  2. الرياضة

مانشستر يونايتد يواجه مشكلة في بيع سانشيز هذا الصيف

السبت 22 يونيو 2019 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مانشستر يونايتد يواجه مشكلة في بيع سانشيز هذا الصيف


وكالات / سما /

يواجه مانشستر يونايتد صعوبة كبيرة بالتخلص من نجمه التشيلي أليكسيس سانشيز خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك وفقاً لما ذكرته صحيفة ديلي ميرور البريطانية.

وتعاقد مانشستر يونايتد مع سانشيز في يناير عام 2018، وعلى مدار موسم ونصف، لم يقدم اللاعب أي شيء يذكر رغم أنه يحصل على أعلى راتب في الدوري الإنجليزي.

وينوي اللاعب الرحيل عن الشياطين الحمر هذا الصيف لكي يستعيد مستواه ويلعب بشكل منتظم، كذلك يريد المدرب أولي جنار سولشاير التخلص من راتبه المرتفع للتعاقد مع لاعبين جدد يخدمون الفريق بشكل أفضل.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن مانشستر يونايتد لم يتلقى أي عرض لسانشيز، باستثناء بعض العروض من الدوري الأمريكي والدوري الصيني، لكن المشكلة أن النادي لن يحصل على رسوم نقل مرتفعة.

وأضاف التقرير أنه حتى لو وصل مانشستر يونايتد عرضاً مناسباً، قد تتعثر الصفقة بسبب المطالب المالية المرتفعة لأليكسيس سانشيز المتعلقة بالراتب والمكافآت، ولن يتمكن النادي من إجباره على الرحيل لأن عقده ما زال يمتد لثلاث سنوات.

وأكدت ديلي ميرور على أن إد وودوارد الرئيس التنفيذي لنادي الشياطين الحمر مستعد لدفع جزء من راتب سانشيز مقابل تسهيل عملية رحيله والحصول على رسوم نقل مناسبة.

#مانشستر يونايتد #سانشيز

الأكثر قراءة اليوم

سبب تأجيل الحرب : ترامب وجه رسالة لطهران وهذا ما جاء فيها ..

ردود فعل غاضبة في اسرائيل حول دخول الاموال القطرية وامداد خط لانابيب الغاز والمياه لغزة

مًوقع غربي يكشف عن تفاصيل مذهلة حول اغتيال الفلسطيني زكي حسن في السجون التركية

رئيس الموساد الأسبق: السلطة الفلسطينية بالنسبة لـ"نتنياهو" هي فراغ و "اسرائيل" لا تريد السلام

واشنطن بوست تكشف الأسباب الحقيقية لتراجع ترامب عن ضرب ايران

79 اصابة شرق قطاع غزة

ترامب يحذر إيران من " حرب إبادة لم تشهدها من قبل "

الأخبار الرئيسية

نتنياهو

معاريف: نتنياهو يفعل ما بوسعه لمنع اندلاع مواجهة عسكرية مع حماس

ترامب

ترامب يحذر إيران من " حرب إبادة لم تشهدها من قبل "

قسام

ماذا تخفي المقاومة في ساحات المواجهة القادمة وكيف ستخوضها ؟

القناة 13 : الشرطة الفلسطينية تطلق النار على مستوطنين في المنطقة C بالضفة

كرهينبول : 1.2 مليار دولار حاجة "أونروا" لتغطية موازنة 2019