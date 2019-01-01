برشلونة يجهز لقنبلة السوق .. نيمار وجريزمان معاً

وكالات / سما /

يبدو وأن آلام هدف البلجيكي ديفوك أوريجي مهاجم ليفربول الإنجليزي والذي أطاح ببرشلونة خارج دوري أبطال أوروبا والهزيمة المهينة برباعية نظيفة ستعيش طويلاً داخل النادي الكتالوني خصوصاً وأنها جاءت بعد عام واحد فقط من كارثة الخروج أمام روما الإيطالي بهدف مانولاس الشهير.

بدأ سوف الانتقالات وكالعادة اسم برشلونة يتصدر الصحف العالمية يومياً، النادي الكتالوني الذي يعد من أكبر وأفضل الأندية عالمياً خصوصاً في القرن الحديث يريد وبقوة تدعيم صفوفه مجدداً من أجل لقب دوري الأبطال الذي يتحول كل مرة لكابوس يهز كيان النادي.

برشلونة بعد نجاحه من عدة أشهر من حسم صفقة الهولندي فرينكي دي يونج لاعب خط وسط آياكس أمستردام، يستمر في عمله في سوق الانتقالات حيث يعمل على جلب بعد الأسماء الجديدة بالإضافة إلى بيع بعض اللاعبين الذين لن يجدوا مكاناً في الفريق الموسم القادم.

العمل في سوق الانتقالات هذه الأيام أصبح أمراً صعباً، جميع الأندية تمتلك الموارد والأموال لصرفها والدخول في الصفقات الكبيرة مما يؤدي إلى ارتفاع سعر اللاعبين بشكل كبير وهذا ما حدث مؤخراً في عالم كرة القدم.

برشلونة اليوم وحسب وسائل الإعلام المختلفة الموثوقة داخل وخارج إسبانيا، يفاوض اسمان كبيران جداً وهما البرازيلي نيمار جونيور والفرنسي أنطوان جريزمان.​

الثنائي جريزمان ونيمار الذي رفض برشلونة من قبل، الأول الصيف الماضي عندما فاوضه النادي الكتالوني بقوة وكانت الأمور قريبة ولكنه رفض بالنهاية وقرر الاستمرار في أتلتيكو مدريد بل واستغل ذلك لعمل فيلم وثائقي وترويجي الأمر الذي أغضب جماهير البلوجرانا.

أما نيمار فكان لاعباً في صفوف برشلونة، النادي الكتالوني كان أول محطته الأوروبية وصل وتألق وأحرز البطولات ولكنه في النهاية أحب الانفصال بعد وصوله عرضاً لا يرفض من باريس سان جيرمان الفرنسي وخرج بشكل اعتبره البعض غير لائق وأغضب جماهير كامب نو.

جريزمان أعلن بشكل رسمي رحيله نحن فقط بانتظار رؤية وجهته القادمة، أما نيمار فحسب جميع الصحف العالمية يعيش فترة سيئة وحالة من التوتر داخل باريس سان جيرمان وندم على الرحيل عن برشلونة ويبحث العودة من الجديد.

صحيفة “سبورت” الإسبانية في غلافها صباح اليوم السبت قالت أن برشلونة يجهز لقنبلة سوق الانتقالات هذا الصيف ويبحث التعاقد مع أنطوان جريزمان ونيمار جونيور معاً دفعة واحدة.