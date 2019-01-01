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ريال مدريد يهزم برشلونة ويتوج بطلاً لدوري السلة الإسباني

السبت 22 يونيو 2019 11:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد يهزم برشلونة ويتوج بطلاً لدوري السلة الإسباني


وكالات / سما /

توج فريق ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني لكرة السلة للمحترفين ، للمرة الـ 35 في تاريخه ، بعدما حسموا السلسلة ضد الغريم التقليدي برشلونة بنتيجة (3-1).

ولم يسمح ريال مدريد المتوج باللقب للعام الثاني على التوالي وللمرة الرابعة في المواسم الخمسة الأخيرة لفريق برشلونة بالذهاب لمباراة خامسة (فاصلة) ، حيث حسم النادي الملكي سلسلة الدور النهائي في المباراة الرابعة بنتيجة 74 – 68 اليوم الجمعة.

واستفاد ريال مدريد من تألق اللاعب كامبازو الذي سجل 15 نقطة واستحوذ على 9 كرات مرتدة وقدم 6 تمريرات حاسمة ، وأضاف تافاريز 10 نقاط و مرر 13 كرة حاسمة.

وبدأ ريال مدريد المباراة بقوة وأهنى الربع الأول متقدما (24-21) ، قبل أن يواصلوا تفوقهم في الربع الثاني ويحسموه لصالحهم بنتيجة (13-12).

ومع انطلاقة الربع الثالث لم يتغير الأمر حيث استمر الفريق الضيف بالتقدم وحسم نتيجته (18-14) ، حاول برشلونة العودة لأجواء المباراة في الربع الأخير وحسمه (21-19) لكن دون جدوى.

#ريال مدريد #برشلونة

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