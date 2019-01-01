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منتخب تشيلي يصعد إلى ربع النهائي بفوزه على الإكوادور

السبت 22 يونيو 2019 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
منتخب تشيلي يصعد إلى ربع النهائي بفوزه على الإكوادور


وكالات / سما /

صعد منتخب تشيلي إلى ربع نهائي بطولة كوبا أميركا 2019 عبر فوزه على الإكوادور بهدفين مقابل هدف، وذلك خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب “أرينا فونتي نوفا” لحساب الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

وافتتح منتخب تشيلي باب التسجيل مبكراً، وتحديداً بعد مرور 8 دقائق فقط على صافرة البداية، وحمل الهدف توقيع خوسيه فونزاليدا بتسديدة قوية من حافة منطقة الجزاء.

ونجح منتخب الإكوادور في تسجيل هدف التعادل بحلول الدقيقة 26 من ركلة جزاء احتسبت ضد الحارس جابريل أرياس، ونفذها إينير فالنسيا بكل براعة.

وعاد منتخب تشيلي ليتقدم بالنتيجة مجدداً، وهذه المرة عن طريق نجم الفريق الاول أليكسيس سانشيز، حيث أحرز هدفاً مميزاً عند الدقيقة 51، ليواصل تألقه في البطولة للمباراة الثانية على التوالي.

وكان منتخب تشيلي قد انتصر على اليابان برباعية نظيفة في الجولة الأولى، وبذلك تصدر المجوعة الثالثة برصيد 6 نقاط، وطبعاً حسم تأهله إلى ربع النهائي.

ويبقى منتخب الإكوادور بالمركز الأخير في المجموعة بدون أي نقطة بعد خسارته من الأوروجواي في الجولة الماضية، لكنه ما زال يملك بصيص من الأمل في الجولة الأخيرة بأن يتأهل من خلال بطاقتي أفضل مركز ثالث.

#منتخب تشيلي #الإكوادور

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