الديمقراطية في ابوديس تنظم مهرجانا كرويا في ذكرى يوم الشهيد الجبهاوي

القدس المحتلة / سما /

نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في قلعتها الحمراء ابوديس شرق العاصمة القدس، بطولة كروية في يوم الشهيد الجبهاوي تخليدا لذكرى استشهاد قادتها ، حملت مسمى بطولة الشهيد عمر القاسم، والتي تنظم للعام التاسع على التوالي بمشاركة فرق من بلدات ابويس والعيزرية والسواحرة الشرقية.

وانطلقت فعاليات البطولة بالسلام الوطني الفلسطيني ، وتولى محمود عياد القيادي بالجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عرافة الحفل، حيث رحب بالضيوف المشاركين من مختلف بلدات العاصمة من ممثلي الأندية والمؤسسات والمجالس البلدية، وقدم نبذة عن حياة الشهيد القائد عمر القاسم.

وفي التفاصيل يذكر أن اثنى عشر فريقا تنافسوا على لقب البطولة، بمشاركة نخبة من لاعبي اندية الضفة الغربية والقدس والمنتخب الفلسطيني، ومنهم اسماعيل لعمور، وخضر يوسف، وحازم ريخاوي، وعامر رمان، وعلاء عريقات، وعبد العزيز ربيع، وايمن جفال، واحمد جبران وموسى ربيع.

وفي التصفيات النهائية للبطولة تأهل فريقي الشهيد عمر القاسم و الشهيد عبد الله بدر للدور النهائي، ومع انطلاق صافرة الحكم قدم الفريقان عرضا كرويا متميزا ومنافسة عالية اجبرتهم للذهاب لركلات الترجيح، فاز خلالها فريق الشهيد عبدالله بدر محققا المرتبة الأولى بقيادة الكابتن نزار عواد على حساب فريق الشهيد عمر القاسم بقيادة الكابتن بكر صلاح الذي حصل على المركز الثاني.

وفي ختام البطولة تشكلت لجنة تكريمية ضمت كلا من الأستاذ فتحي رمان وابراهيم صلاح وجمال ابو هلال ونافذ جفال، حيث كرمت الفرق الفائزة ، كما وجرى تكريم افضل لاعب في البطولة التي حققها اللاعب عامر رمان، وأفضل حارس التي نالها عبد العزيز ربيع.