معاريف: نتنياهو يفعل ما بوسعه لمنع اندلاع مواجهة عسكرية مع حماس

القدس المحتلة / سما /

قال المحلل الإسرائيلي في صحيفة معاريف العبرية يوسي ميلمان إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حذر جدا ويفعل ما بوسعه لمنع اندلاع مواجهة عسكرية مع حماس في قطاع غزة، وأن سماح نتنياهو بإدخال الأموال إلى قطاع غزة لهو خير دليل على ذلك

وأشار المحلل ميلمان إلى أن رئيس الحكومة نتنياهو غير مهتم بالحرب مع حماس، ولا يهتم بحرب تتورط فيها "إسرائيل" وتحدث داخل حدودها.

وعلى الرغم من الانتقادات القاسية من الأحزاب الإسرائيلية التي وُجهت له بسبب تعامله مع قطاع غزة فإن نتنياهو سمح حتى الآن بتحويل 150 مليون دولار إلى غزة خلال عدة أشهر.

إدخال الأموال هو جزء من التفاهمات التي ألزمت فيها الفصائل الفلسطينية "إسرائيل" بدفعها، إلى جانب توسيع مساحة الصيد في بحر غزة، وتحسين في الكهرباء، وتوسيع للمعابر.

هذه التفاهمات قد دخلت في مربع الخطر كما وصفها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، والذي قال إن إسرائيل ما زالت تماطل في تنفيذ تفاهمات وقف إطلاق النار.