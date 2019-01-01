ترامب يعين مارك إسبر وزيرا للدفاع

وكالات

أعلن البيت الأبيض الجمعة أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عيّن مارك إسبر وزيرا للدفاع، وهو منصب كان الضابط السابق يتولاه بالوكالة منذ الثلاثاء.

ويأتي تثبيت إسبر على رأس البنتاغون بعيد ساعات من إعلان ترامب أنّه أمر بشنّ ضربة عسكرية على إيران، ثم ألغاها قبل دقائق من تنفيذها.



وإسبر الذي خدم في الجيش قبل أن يعمل في مجموعة رايثيون للصناعات الدفاعية، كان يشغل منصب وزير سلاح البرّ حين عيّنه ترامب الثلاثاء وزيرا للدفاع بالوكالة، خلفا لباتريك شاناهان الذي حلّ محلّ الوزير جيم ماتيس، إثر استقالة الأخير في كانون الأول/ديسمبر.

(رويترز)