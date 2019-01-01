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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

السبت 22 يونيو 2019 08:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية


القدس المحتلة/سما/


 
 تصدر إصابة عشرات المواطنين في الضفة وقطاع غزة خلال قمع الاحتلال لتظاهرت ضد "صفقة القرن" و"ورشة البحرين"، عناوين الصحف الفلسطينية (القدس، الأيام، الحياة الجديدة) الصادرة اليوم السبت.
كما ابرزت الصحف، التظاهرة التي نظمت وسط العاصمة الأردنية عمّان ومقابل السفارة الأميركية رفضاً لصفقة القرن.
وفيما يلي أبرز العناوين:
#القدس:
.إصابات بالرصاص واختناق بالغاز خلال قمع المسيرات السلمية في الضفة والقطاع
.مليار شيكل للبنى التحتية والشوارع في "ميشور أودميم" ومخطط لإقامة مؤتمرات فيها بتكلفة 140 مليون شيكل
. 50 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في ظل إجراءات اسرائيلية مشددة
.آلاف الأردنيين يتظاهرون ضد صفقة القرن ومؤتمر البحرين
."فتح" تعلن عن فعاليات ضد صفقة القرن وورشة البحرين
.الرئيس يتلقى رسالة من مؤسسات وقوى وطنية تدعم موقفه بإجراء الانتخابات
 
#الأيام:
.ترمب أوقف ضرب إيران في اللحظة الأخيرة
.مؤسسات وطنية وقوى وفصائل تدعم موقف الرئيس لإجراء انتخابات عامة
.مئات المواطنين يؤدون صلاة الجمعة في حي وادي الحمص جنوب القدس
.مولدوفا تتراجع عن نقل سفاراتها إلى القدس
. 79 مصابا في تظاهرات واسعة بجمعة "الأرض مش للبيع" شرق القطاع
.إسرائيل تبحث عن 3 أشخاص اجتازوا الحدود من الأردن
.الاحتلال يمنع فعالية ثقافية في القدس
.عريقات: حل الدولتين وإنجاز حقوق شعبنا الطريق الوحيد لإقامة سلام عادل ودائم
.الأردن: نحو ألفي متظاهر رفضاً لـ"صفقة القرن" وورشة البحرين
 
#الحياة الجديدة:
.عشرات الإصابات بالضفة وغزة خلال قمع الاحتلال مسيرات رافضة لـ"صفقة القرن" و"ورشة البحرين"
.مسيرة وسط عمان وأخرى مقابل السفارة الاميركية رفضاً لـ"صفقة القرن"
.الرئيس يتلقى رسالة من مؤسسة وقوى وفصائل تدعم موقفه الداعي لإجراء انتخابات عامة في جميع أنحاء الوطن
.أجهزة "حماس" تلغي ندوة للدكتور أبراش حول الانقسام وصناعة دويلة غزة
.عريقات: حل الدولتين وإنجاز حقوق شعبنا الطريق الوحيد لإقامة سلام عادل ودائم
.مولدوفا تتراجع عن نقل سفاراتها من تل أبيب إلى القدس
 

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