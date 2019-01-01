عناوين الصحف الاسرائيلية

القدس المحتلة/سما/





تصدرت تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ايهود براك بانه لا ينوي العودة الى حزب العمل بل انه يعمل على تأسيس حزب جديد من اجل هزيمة نتنياهو، عناوين الصحف الإسرائيلية اليوم السبت.

ومن أبرز العناوين:

#هآرتس:

- السيسي ليس لديه وقت فهو منشغل بتغيير الحكم في السودان وتثبيت حاكم عسكري في ليبيا وربما يتوسط بين السعودية وايران

- على ذمة الغارديان: صحفية ادعت ان ترمب اعتدى عليها جنسيا في غرفة خلع الملابس قبل 23 عاما

- ترمب: الهجوم في إيران كان سيتسبب في مقتل 150 شخصًا.. وهذا غير متناسب

#معاريف:

- ترمب: لا توجد شروط مسبقة للمفاوضات مع إيران

- تقرير فلسطيني: حوالي 6000 متظاهر قرب السياج في قطاع غزة وهناك 7 جرحى

- روسيا: على استعداد لمساعدة إيران في تصدير النفط والعمليات المصرفية إذا لم تفعل أوروبا ذلك

- مذيعة تلفزيونية: ترمب اغتصبني جنسيا.. لقد اوقفني على الجدار واغتصبني

- رئيس الوزراء السابق ايهود براك يشير إلى إمكانية عودته إلى الحياة السياسية

#إسرائيل اليوم:

- ساموريتش: انه لشرف عظيم لي ان تكون حكومة الساموريتشيين

- ايهود براك: لا ينوي العودة الى صفوف حزب العمل بل يريد تشكيل حزب جديد يهزم نتنياهو

- ميرتس: الكثيرون في ميرتس يرغبون في بقاء تمار زندبيرج رئيسا للحزب وانسحب العيساوي فريج من الترشح لرئاسة الحزب

- قُبض على أحد سكان القدس الشرقية وهو يقود سيارته بسرعة 142 كم/ساعة

