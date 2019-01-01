  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عناوين الصحف الاسرائيلية

السبت 22 يونيو 2019 08:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عناوين الصحف الاسرائيلية


القدس المحتلة/سما/


 
تصدرت تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ايهود براك بانه لا ينوي العودة الى حزب العمل بل انه يعمل على تأسيس حزب جديد من اجل هزيمة نتنياهو، عناوين الصحف الإسرائيلية اليوم السبت.
ومن أبرز العناوين:
#هآرتس:
- السيسي ليس لديه وقت فهو منشغل بتغيير الحكم في السودان وتثبيت حاكم عسكري في ليبيا وربما يتوسط بين السعودية وايران
- على ذمة الغارديان: صحفية ادعت ان ترمب اعتدى عليها جنسيا في غرفة خلع الملابس قبل 23 عاما
- ترمب: الهجوم في إيران كان سيتسبب في مقتل 150 شخصًا.. وهذا غير متناسب
#معاريف:
-  ترمب: لا توجد شروط مسبقة للمفاوضات مع إيران
- تقرير فلسطيني: حوالي 6000 متظاهر قرب السياج في قطاع غزة وهناك 7 جرحى
- روسيا: على استعداد لمساعدة إيران في تصدير النفط والعمليات المصرفية إذا لم تفعل أوروبا ذلك
- مذيعة تلفزيونية: ترمب اغتصبني جنسيا.. لقد اوقفني على الجدار واغتصبني
- رئيس الوزراء السابق ايهود براك يشير إلى إمكانية عودته  إلى الحياة السياسية
#إسرائيل اليوم:
- ساموريتش: انه لشرف عظيم لي ان تكون حكومة الساموريتشيين
- ايهود براك: لا ينوي العودة الى صفوف حزب العمل بل يريد تشكيل حزب جديد يهزم نتنياهو
- ميرتس: الكثيرون في ميرتس يرغبون في بقاء تمار زندبيرج رئيسا للحزب وانسحب العيساوي فريج من الترشح لرئاسة الحزب
- قُبض على أحد سكان القدس الشرقية وهو يقود سيارته بسرعة 142 كم/ساعة
 

الأكثر قراءة اليوم

سبب تأجيل الحرب : ترامب وجه رسالة لطهران وهذا ما جاء فيها ..

موقع عبري: أبو مازن علم ترمب درساً بالسياسة الشرق أوسطيه

بالفيديو... رجل دين من دولة عربية يعانق جنودا إسرائيليين ويدعو لهم بالنصر

فجر اليوم.. ترامب وافق على ضرب إيران ثم تراجع بشكل مفاجئ

البنتاغون يكشف أحد الأهداف الإيرانية التي كانت واشنطن بصدد ضربها اليوم

مًوقع غربي يكشف عن تفاصيل مذهلة حول اغتيال الفلسطيني زكي حسن في السجون التركية

منذ الاغتصاب المزعوم وحتى تقديم الشكوى: الوقائع تنسف اتهام قطوسة

الأخبار الرئيسية

القناة 13 : الشرطة الفلسطينية في الضفة تطلق النار على مستوطنين في المنطقة C بالضفة

كرهينبول : 1.2 مليار دولار حاجة "أونروا" لتغطية موازنة 2019

الاموال القطرية

ردود فعل غاضبة في اسرائيل حول دخول الاموال القطرية وامداد خط لانابيب الغاز والمياه لغزة

79 اصابة شرق قطاع غزة

اسرائيل

رئيس الموساد الأسبق: السلطة الفلسطينية بالنسبة لـ"نتنياهو" هي فراغ و "اسرائيل" لا تريد السلام