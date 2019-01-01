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طقس فلسطين اليوم

السبت 22 يونيو 2019 07:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين اليوم


رام الله /سما/


توقعت دائرة الارصاد الجوية، ان يكون الجو اليوم السبت، صيفياً عادياً خلال ساعات النهار، بارداُ نسبياً خلال ساعات المساء والليل خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو هذه الليلة، بارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

واشارت الدائرة، الى ان الجو يكون يوم غد الاحد، صيفياً عادياً خلال ساعات النهار، بارداُ نسبياً خلال ساعات المساء والليل خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الأثنين المقبل، حاراً الى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

اما يوم الثلاثاء المقبل، فيكون الجو حاراً الى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خاصة يومي الاثنين والثلاثاء من: التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة اثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً، ومن خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.
 

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