  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

القناة 13 : الشرطة الفلسطينية في الضفة تطلق النار على مستوطنين في المنطقة C بالضفة

السبت 22 يونيو 2019 07:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القناة 13 : الشرطة الفلسطينية في الضفة تطلق النار على مستوطنين في المنطقة C بالضفة


القدس المحتلة/سما/


نقلت "القناة 13 العبرية" عن مجلس "شمرون" الإقليمي قوله أن عناصر من الشرطة الفلسطينية أطلقوا النار على متنزهين مستوطنين وطاردوهم وحاولوا اعتقالهم في المنطقة C.
ووفقاً للقناة العبرية، علق رئيس المجلس "يوسي داجان" رد على الحادث: "لقد أثبت رجال الشرطة الفلسطينية أنهم "إرهابيون" يرتدون الزي العسكري، هذا تصعيد خطير في جرأة ووقاحة السلطة الفلسطينية وأدعو الجيش إلى تقديم الشرطة إلى العدالة وضمان عدم تكرار ذلك". وفق تعبيره.


جدير بالذكر أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين الشرطة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، خلال الأيام الماضية، أثناء محاولة الأخيرة اقتحام مدن فلسطينية، والتعدي على مقار أمنية فلسطينية.
 

#الشرطة الفلسطينية #مسنوطنات #مستوطنين #اطلاق نار

الأكثر قراءة اليوم

سبب تأجيل الحرب : ترامب وجه رسالة لطهران وهذا ما جاء فيها ..

موقع عبري: أبو مازن علم ترمب درساً بالسياسة الشرق أوسطيه

بالفيديو... رجل دين من دولة عربية يعانق جنودا إسرائيليين ويدعو لهم بالنصر

فجر اليوم.. ترامب وافق على ضرب إيران ثم تراجع بشكل مفاجئ

البنتاغون يكشف أحد الأهداف الإيرانية التي كانت واشنطن بصدد ضربها اليوم

مًوقع غربي يكشف عن تفاصيل مذهلة حول اغتيال الفلسطيني زكي حسن في السجون التركية

منذ الاغتصاب المزعوم وحتى تقديم الشكوى: الوقائع تنسف اتهام قطوسة

الأخبار الرئيسية

كرهينبول : 1.2 مليار دولار حاجة "أونروا" لتغطية موازنة 2019

الاموال القطرية

ردود فعل غاضبة في اسرائيل حول دخول الاموال القطرية وامداد خط لانابيب الغاز والمياه لغزة

79 اصابة شرق قطاع غزة

اسرائيل

رئيس الموساد الأسبق: السلطة الفلسطينية بالنسبة لـ"نتنياهو" هي فراغ و "اسرائيل" لا تريد السلام

أبو مازن

موقع عبري: أبو مازن علم ترمب درساً بالسياسة الشرق أوسطيه