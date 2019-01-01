القناة 13 : الشرطة الفلسطينية في الضفة تطلق النار على مستوطنين في المنطقة C بالضفة

القدس المحتلة/سما/



نقلت "القناة 13 العبرية" عن مجلس "شمرون" الإقليمي قوله أن عناصر من الشرطة الفلسطينية أطلقوا النار على متنزهين مستوطنين وطاردوهم وحاولوا اعتقالهم في المنطقة C.

ووفقاً للقناة العبرية، علق رئيس المجلس "يوسي داجان" رد على الحادث: "لقد أثبت رجال الشرطة الفلسطينية أنهم "إرهابيون" يرتدون الزي العسكري، هذا تصعيد خطير في جرأة ووقاحة السلطة الفلسطينية وأدعو الجيش إلى تقديم الشرطة إلى العدالة وضمان عدم تكرار ذلك". وفق تعبيره.



جدير بالذكر أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين الشرطة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، خلال الأيام الماضية، أثناء محاولة الأخيرة اقتحام مدن فلسطينية، والتعدي على مقار أمنية فلسطينية.

