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اعمال تجريف استيطانية جديدة في وادي عبد الرحمن بسلفيت

الجمعة 21 يونيو 2019 10:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعمال تجريف استيطانية جديدة في وادي عبد الرحمن بسلفيت


سلفيت /سما/

 نفذ مستوطنو "اريئيل" المقامة على اراضي سلفيت اليوم الجمعة أعمال تجريف استيطانية جديدة في أراضي المزارعين بمنطقة وادي عبد الرحمن، دون اي إخطار مسبق لاصحاب تلك الاراضي.

وقال المواطن خالد أبو عفانة، إن عمليات التجريف الاستيطانية طالت عشرات الدونمات من أراضي المواطنين الواقعة خلف الجدار العنصري، مشيرا الى ان عمليات التجريف طالت أراض زراعية ورعوية.

وأوضحت مصادر من بلدية سلفيت أن أعمال التجريف تهدف بناء وحدات استيطانية وشق وانشاء طرق وبنى تحتية لصالح المستوطنة، مشيرة الى أن عدة آليات تقوم بفتح الطرق وتهيئة التربة وحفر أساسات للبنايات والشقق الاستيطانية.

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