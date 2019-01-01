إسرائيل: 3 اشخاص اجتازوا الحدود من الأردن

القدس المحتلة / سما /

اخترق ثلاثة اشخاص الحدود من الأردن الليلة (الجمعة) الى إسرائيل، ووصلوا الى شارع "العربة" وهناك على ما يبدو كانت تنظرهم سيارة واختفوا، بحسب وسائل اعلام عبرية.

ووذكر موقع "i24" أنه واثناء فتح طريق بالقرب من لواء "العربة" التابع للوحدة العسكرية الاسرائيلية "عوتسفات ادوم" اكتشفت آثار بالقرب من الحدود، وبعدها حضرت قوات من جيش الاحتلال الى المكان واجروا عمليات مسح على مدار ساعات طويلة لكنهم لم يعثروا على شيء.

وعقب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لموقع "والا" التي أورد الخبر أن الحادث قيد الفحص.

وينضم حادث اختراق الثلاثة الى حادث آخر هذا الأسبوع على الحدود الأردنية شمال العربة، عندما اجتاز مواطن اردني الثلاثاء الحدود واعتقل من قبل جنود إسرائيليين بعد أن اجتاز السياج الحدودي وحول الى التحقيق.

وفي الوقت نفسه، ذكر "والا" أن هناك مصادر في الجيش الإسرائيلي تقول إنه لا يدور الحديث عن حادث منفصل انما عن ظاهرة خلال السنة الأخيرة، لكن تم السيطرة عليها بسبب التعاون الأمني الوثيق بين إسرائيل والأردن، لكنها عادت في الأشهر الأخيرة.

وأشار المسؤولون إلى أن الحديث يدور عن تهريب عمال صينيين، اتراك وجورجيين الذين يبحثون عن عمل في إسرائيل وليس بمواطنين أردنيين. في هذه المنطقة الحدودية لا يوجد جدار عال قادر على إيقاف التسلل مثل الجدار الحدودي الذي يفصل إسرائيل ومصر.