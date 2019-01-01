الاحتلال يقتحم مدرسة دار الايتام في القدس القديمة ويمنع فعالية لاتحاد الكتاب

القدس المحتلة / سما /

اقتحمت قوة معززة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة وحرس حدود ومخابرات الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الجمعة، مدرسة دار الأيتام الصناعية الاسلامية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة ومنعت تنفيذ مهرجان شعري برعاية اتحاد الكتاب الفلسطينيين.

وأفادت مصادر محلية، بانه كان مقررا تنظيم مهرجان للشعر في المدرسة تحت عنوان "لا للحرب نعم للسلام"، دُعي اليه مجموعة من الشعراء الفلسطينيين من مدينة القدس المحتلة.

واشارت المصادر، الى ان الاحتلال اقتحم المدرسة قبل بدء الفعالية بدقائق وسلم المنظمين قراراً موقعا باسم وزير داخلية الاحتلال أردان بمنع الفعالية بحجة تنظيمها من قبل السلطة الفلسطينية.