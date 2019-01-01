قوى المجتمع المدني في الكويت تستنكر إقامة ورشة البحرين

الكويت /سما/

استنكرت قوى المجتمع المدني في دولة الكويت الشقيقة، الورشة الاقتصادية المزمع عقدها في البحرين تمهيدا للإعلان عن صفقة القرن المشؤومة لتصفية القضية الفلسطينية وانهاء وجودها العربي الجغرافي.

وقالت القوى في بيان اليوم الجمعة، "اننا كقوى مدنية كويتية نستنكر اقامة هذه الورشة في دولة عربية، كما واننا نرفض رفضا قاطعا صفقة القرن التي تأتي لتمثل القطعة الاخيرة في احجية طويلة تضمنت العديد من مشاريع لم تخلق لنا الا مزيدا من الاستيطان والتهجير والاستيلاء والتنازل".

واشارت قوى المجتمع المدني الكويتي في بيانها، الى ان الكويت اكدت رسميا وفي كافة المحافل الدولية تمسكها بالقضية الفلسطينية العربية، وحق شعنا الفلسطيني في الدفاع عن نفسه وبتحرير ارضه والتصدي لهمجية ووحشية العصابات الصهيونية الارهابية، وعليه "فإننا كمجتمع مدني شعبي نؤكد دعمنا لهذه السياسة وندعو حكومتنا الى اعلان رفضها للمشاركة في هذا المؤتمر اتساقا مع الموقف الشعبي والرسمي المناهض للتطبيع مع المحتل، ورفض كل اجنداته واهدافه الرامية لتصفية الحق الفلسطيني، خاصة وان فلسطين ممثلة بسلطتها السياسية والشعبية اعلنت مقاطعتها لهذا المؤتمر واكدت عدم حضورها".

وجددت القوى المدنية الكويتية في بيانها، عهد التضامن الشعبي العربي مع اخواننا في فلسطين المحتلة في تحركهم ضد الوجود الصهيوني المحتل، ومع حق الشعب الفلسطيني في الشتات بالعودة لوطنه المحرر، مثمنة كل الجهود العربية المقومة لبوصلة الصراع العربي- الصهيوني، ورفض سياسة هذا المحتل على الاراضي العربية واجتثاث وجوده.

ووقع البيان كل من: حركة مقاطعة الكيان الصهيوني في الكويت، الجمعية الكويتية لمتابعة المعاقين، جمعية المعلمين الكويتية، جمعية الخريجين، جمعية المحامين الكويتية، جمعية الشفافية الكويتية، الجمعية الثقافية الاجتماعية الكويتية، جمعية حماية المال العام، جمعية اصدقاء النخلة، جمعية الثقافة الاجتماعية، جمعية العلاقات العامة، الجمعية الكويتية للعمل الوطني، جمعية الصحفيين الكويتية، الجمعية الكويتية لدعم المخترعين، الجمعية الكويتية للإخاء الوطني، رابطة شباب لأجل القدس-الكويت، رابطة الاجتماعيين، الجمعية الوطنية لحماية الطفل، وملتقى القدس.