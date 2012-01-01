صور الرئيس المصري الاسبق محمد مرسي ترفع على حدود غزة

غزة / سما /

رفع شبان فلسطينيون مشاركون في مسيرات العودة وكسر الحصار، مساء اليوم الجمعة، صورا للرئيس المصري الاسبق محمد مرسي على الحدود الشرقية لمحافظة رفح جنوب القطاع .

وكُتب على صور مرسي التي رفعها الشبان على حدود غزة في مسيرت العودة، شعارات عديدة منها " غزة لا تنسي من وقف معها"، " ابو احمد سوف تذكرك الأجيال أنك دافعت عن فلسطين".

وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق قد نعى الرئيس المصري الراحل محمد مرسي وقت وفاته.

وقال أبو مرزوق في تغريدة على موقع "تويتر": "انتقل لرحمته تعالى رئيس مصر العربية السابق (..)، انتقل من ضيق الدنيا وعنائها إلى سعة الآخرة وعدالتها".

وتابع القيادي في حركة حماس بأن "الأجيال سوف تذكرك بأنك دافعت عن فلسطين وصادقت حماس وعاديت إسرائيل (..)، نحن لن ننسى مواقفك في حرب غزة 2012، ولا وقوفك مع القدس"، مضيفا أن "المقاومة هي الوصية الخالدة التي أوصيتنا بها عند اللقاء".

وكانت حركة حماس ايضا قد نعت في بيان رسمي لها "مرسي"، وقالت إنه "توفي بعد مسيرة نضالية طويلة قضاها في خدمة مصر وشعبها وقضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية"، مؤكدة أنه "قدم الكثير دفاعا عن القدس والأقصى منذ كان عضوا في البرلمان المصري".



وشددت حماس على أن "غزة ستسطر مواقفه الخالدة والشجاعة تجاهها، والعمل على فك حصارها، والتصدي بكل مسؤولية قومية للعدوان الصهيوني الظالم عليها عام 2012 في حينه بمداد من ذهب، وستبقى خالدة في وجدان الشعب الفلسطيني والأمة".