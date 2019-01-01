وقائي جنين يكرم الأسير المحرر تحرير ضبايا

جنين / سما /

كرم مدير جهاز الامن الوقائي بمحافظة جنين العميد مهند أبو علي، الأسير المحرر تحرير علي ضبايا بمناسبة اثر الافراج عنه بعد قضائه 15 عاماً في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

وخلال زيارة وفد من الجهاز لمنزل عائلة ضبايا في مخيم جنين، نقل العميد أبو علي، تهاني وتحيات مدير عام الجهاز اللواء زياد هب الريح، مؤكداً ان تحرير الاسيرات والاسرى يعتبر أولوية بالنسبىة للرئيس محمود عباس.

وشكر ضبابا جهاز الامن الوقائي على هذه اللفتة التي تجسد اهتمام ودعم القيادة والرئيس عباس للأسرى، مشيرا الى ان التحرك الجماهيري المساند للاسرى يعزز صمود وثبات الحركة الاسيرة أمام غطرسة وسياسات الاحتلال التعسفية الذي يصعد من انتهاكاته لحقوقهم، مؤكدا دعم الاسرى لموقف القيادة الفلسطينية في رفض ورشة البحرين وصفقة العصر، ويطالبون شعبنا بالوقوف صفاً واحداً لافشال هذه المؤامرة التصفوية الخطيرة.