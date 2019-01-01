  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وقائي جنين يكرم الأسير المحرر تحرير ضبايا

الجمعة 21 يونيو 2019 08:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
وقائي جنين يكرم الأسير المحرر تحرير ضبايا


جنين / سما /

 كرم مدير جهاز الامن الوقائي بمحافظة جنين العميد مهند أبو علي، الأسير المحرر تحرير علي ضبايا بمناسبة اثر الافراج عنه بعد قضائه 15 عاماً في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

وخلال زيارة وفد من الجهاز لمنزل عائلة ضبايا في مخيم جنين، نقل العميد أبو علي، تهاني وتحيات مدير عام الجهاز اللواء زياد هب الريح، مؤكداً ان تحرير الاسيرات والاسرى يعتبر أولوية بالنسبىة للرئيس محمود عباس.

وشكر ضبابا جهاز الامن الوقائي على هذه اللفتة التي تجسد اهتمام ودعم القيادة والرئيس عباس للأسرى، مشيرا الى ان التحرك الجماهيري المساند للاسرى يعزز صمود وثبات الحركة الاسيرة أمام غطرسة وسياسات الاحتلال التعسفية الذي يصعد من انتهاكاته لحقوقهم، مؤكدا دعم الاسرى لموقف القيادة الفلسطينية في رفض ورشة البحرين وصفقة العصر، ويطالبون شعبنا بالوقوف صفاً واحداً لافشال هذه المؤامرة التصفوية الخطيرة.

11

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو... رجل دين من دولة عربية يعانق جنودا إسرائيليين ويدعو لهم بالنصر

فجر اليوم.. ترامب وافق على ضرب إيران ثم تراجع بشكل مفاجئ

وزير اسرائيلي: هذا ما سنفعله في حال اعترف ترامب بالسيادة الاسرائيلية علي الضفة

ترامب : ستعرفون قريبا طبيعة ردنا على إسقاط ايران طائرتنا

ملادينوف يحذر من مغبة ضم إسرائيل للضفة وانهيار السلطة نتيجة الأزمة المالية الخطيرة

البنتاغون يكشف أحد الأهداف الإيرانية التي كانت واشنطن بصدد ضربها اليوم

منذ الاغتصاب المزعوم وحتى تقديم الشكوى: الوقائع تنسف اتهام قطوسة

الأخبار الرئيسية

الاموال القطرية

ردود فعل غاضبة باوساط تل ابيب حول دخول الاموال القطرية وامداد خط لانابيب الغاز والمياه لغزة

70 اصابة شرق قطاع غزة

اسرائيل

رئيس الموساد الأسبق: السلطة الفلسطينية بالنسبة لـ"نتنياهو" هي فراغ و "اسرائيل" لا تريد السلام

ترامب

سبب تأجيل الحرب : ترامب وجه رسالة لطهران وهذا ما جاء فيها ..

أبو مازن

موقع عبري: أبو مازن علم ترمب درساً بالسياسة الشرق أوسطيه