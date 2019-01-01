صور.. في زيارته الاولى لاسرائيل.. رئيس هيئة أركان اليابان يزور المناطق المحاذية لقطاع غزة

غزة / سما /

أجرى رئيس هيئة الأركان العامة لليابانية الجنرال كوزومي يامازاكي، اليوم الجمعة جولة قرب المناطق المحاذية لقطاع غزة، خلال زيارته الاولى منذ اقامة العلاقات الدبلوماسية بين اليابان واسرائيل في الخمسينيات.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن رئيس هيئة الأركان العامة اليابانية وصل إسرائيل هذا الأسبوع وزارة قيادة جيش الاحتلال، كجزء من جولته في الشرق الأوسط.

وأضاف المتحدث، أنه جرى استقبال يامازاكي، بعرض عسكري في مبنى وزارة الجيش الإسرائيلية "الكرياه" بتل أبيب، وكان في استقباله رئيس الأركان العامة الجنرال أفيف كوخافي.

والتقى الجنرال يامازاكي بكبار المسؤولين في جيش الاحتلال الإسرائيلي: نائب قائد الأركان اللواء أيال زامير، قائد القوات الجوية اللواء عميكام نوركين، قائد ذراع البحر اللواء ايلي شارفيت، واللواء ليور كارميلي رئيس قسم الحوسبة والدفاع.

تضمنت الزيارة محادثات حول الوضع الإقليمي وتعزيز التعاون بين الجيوش.

ترجمة: مؤمن مقداد