  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس: لولا المقاومة ومسيرات العودة لفكر الاحتلال باستهداف عواصم عربية

الجمعة 21 يونيو 2019 07:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: لولا المقاومة ومسيرات العودة لفكر الاحتلال باستهداف عواصم عربية


غزة / سما /

قال اسماعيل رضوان  القيادي في حركة حماس، اليوم الجمعة،  إن "مسيرات العودة وكسر الحصار مستمرة بطابعها الشعبي، وأدواتها السلمية حتى تحقيق أهدافها كاملة".

وأضاف رضوان في تصريحات له خلال مشاركته بالجمعة 63 لمسيرات العودة: "لولا "المقاومة" ومسيرات العودة لفكر الاحتلال باستهداف عواصم عربية".

وأشار القيادي في حماس إلى أن "صفقة القرن لا تستهدف القضية الفلسطينية فقط، بل تستهدف أيضاً أمتنا العربية والإسلامية".

ونوه إلى أن "صفقة القرن بدأت بإعلان القدس عاصمة للاحتلال، ثم قطع المساعدات لمحاولة تصفية قضية اللاجئين، ثم الحديث عن ضم الضفة الغربية، وبعدها ضم الجولان".

ودعا القيادي في حماس  إلى "دعم الشعب الفلسطيني كونه يواجه الاحتلال، يدافع عن كرامة الأمة العربية والإسلامية".

الأكثر قراءة اليوم

بالفيديو... رجل دين من دولة عربية يعانق جنودا إسرائيليين ويدعو لهم بالنصر

فجر اليوم.. ترامب وافق على ضرب إيران ثم تراجع بشكل مفاجئ

ترامب : ستعرفون قريبا طبيعة ردنا على إسقاط ايران طائرتنا

وزير اسرائيلي: هذا ما سنفعله في حال اعترف ترامب بالسيادة الاسرائيلية علي الضفة

ملادينوف يحذر من مغبة ضم إسرائيل للضفة وانهيار السلطة نتيجة الأزمة المالية الخطيرة

البنتاغون يكشف أحد الأهداف الإيرانية التي كانت واشنطن بصدد ضربها اليوم

منذ الاغتصاب المزعوم وحتى تقديم الشكوى: الوقائع تنسف اتهام قطوسة

الأخبار الرئيسية

الاموال القطرية

ردود فعل غاضبة باوساط تل ابيب حول دخول الاموال القطرية وامداد خط لانابيب الغاز والمياه لغزة

70 اصابة شرق قطاع غزة

اسرائيل

رئيس الموساد الأسبق: السلطة الفلسطينية بالنسبة لـ"نتنياهو" هي فراغ و "اسرائيل" لا تريد السلام

ترامب

سبب تأجيل الحرب : ترامب وجه رسالة لطهران وهذا ما جاء فيها ..

أبو مازن

موقع عبري: أبو مازن علم ترمب درساً بالسياسة الشرق أوسطيه