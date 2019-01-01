حماس: لولا المقاومة ومسيرات العودة لفكر الاحتلال باستهداف عواصم عربية

غزة / سما /

قال اسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس، اليوم الجمعة، إن "مسيرات العودة وكسر الحصار مستمرة بطابعها الشعبي، وأدواتها السلمية حتى تحقيق أهدافها كاملة".

وأضاف رضوان في تصريحات له خلال مشاركته بالجمعة 63 لمسيرات العودة: "لولا "المقاومة" ومسيرات العودة لفكر الاحتلال باستهداف عواصم عربية".

وأشار القيادي في حماس إلى أن "صفقة القرن لا تستهدف القضية الفلسطينية فقط، بل تستهدف أيضاً أمتنا العربية والإسلامية".

ونوه إلى أن "صفقة القرن بدأت بإعلان القدس عاصمة للاحتلال، ثم قطع المساعدات لمحاولة تصفية قضية اللاجئين، ثم الحديث عن ضم الضفة الغربية، وبعدها ضم الجولان".

ودعا القيادي في حماس إلى "دعم الشعب الفلسطيني كونه يواجه الاحتلال، يدافع عن كرامة الأمة العربية والإسلامية".