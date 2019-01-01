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قادة حماس يعيشون حياة رفاهية

ردود فعل غاضبة باوساط تل ابيب حول دخول الاموال القطرية وامداد خط لانابيب الغاز والمياه لغزة

الجمعة 21 يونيو 2019 07:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
ردود فعل غاضبة باوساط تل ابيب حول دخول الاموال القطرية وامداد خط لانابيب الغاز والمياه لغزة


القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع مفزاك لايف العبري، اليوم الجمعة، تصريحات لمسؤولين اسرائيلين اضافة الى عائلة غولدن حول قرار حكومة الاحتلال بادخال الاموال القطرية وامداد انابيب للغاز والمياه الى قطاع غزة، في ظل عدم عودة الاسرى الاسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس بغزة.

وبحسب الموقع، قال سيمحا جولدين والد الجندي هدار المحتجز لدى حماس: إن رئيس الوزراء الذي يدفع بالجنود إلى المعركة يجب أن يعيدهم، ويجب أن يكون ذلك على رأس جدول أعماله.

وعلقت ليئا غولدين والدة هدار: "هذا الأسبوع حوّلت "إسرائيل" مرة أخرى 30 مليون دولار إلى حماس في غزة، نحن نبني لغزة خط أنابيب للغاز والمياه، لكننا لا نعيد الأبناء -الجنود- الذين أرسلناهم للقتال هناك".

ووفقا للموقع قال رئيس بلدية سديروت ألون ديفيدي: يجب على "دولة إسرائيل" إعادة الجنود والمواطنين الأسرى من غزة، ويجب منع التحسينات الاقتصادية لهم حتى يتم ذلك، يعيش قادة حماس حياة رفاهية، ولا خطر على حساباتهم المصرفية، لقد حان الوقت لوضع حد لذلك.

فيما قال عضو الكنيست أورلي فرومان مخاطبا رئيس الوزراء: يجب أن يعود جنودنا إلى ديارهم قريبًا، يجب أن تكون هذه المشكلة على مكتبك كل يوم. 

ترجمة: مؤمن مقداد

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