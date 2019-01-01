ائتلاف بحريني: الشعب لن يقبل أن تكون البحرين ممراً لصفقة "الخيانة الكبرى"

المنامة /سما/

جدّد ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير دعوته لأبناء الشعب البحريني إلى المشاركة في مسيرات الغضب رفضًا لصفقة ترامب المشؤومة، وتأكيدًا للتمسّك بقضيّة المسلمين المركزيّة "القدس الشريف".

وقال الائتلاف في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر "إنّ صفقة ترامب ستحترق، وسيدوسها أبناء الشعب البحريني تحت أقدامهم في التظاهرات المرتقبة في مناطق البحرين رفضًا لصفقة ترامب المشؤومة".

وأكّد أنّ الشعب البحريني لن يقبل أن تكون البحرين ممرا لتنفيذ هذه الصفقة التي وصفها بـ "الخيانة الكبرى".