  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

ائتلاف بحريني: الشعب لن يقبل أن تكون البحرين ممراً لصفقة "الخيانة الكبرى"

الجمعة 21 يونيو 2019 06:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
ائتلاف بحريني: الشعب لن يقبل أن تكون البحرين ممراً لصفقة "الخيانة الكبرى"


المنامة /سما/

جدّد ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير دعوته لأبناء الشعب البحريني إلى المشاركة في مسيرات الغضب رفضًا لصفقة ترامب المشؤومة، وتأكيدًا للتمسّك بقضيّة المسلمين المركزيّة "القدس الشريف".

وقال الائتلاف في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر "إنّ صفقة ترامب ستحترق، وسيدوسها أبناء الشعب البحريني تحت أقدامهم في التظاهرات المرتقبة في مناطق البحرين رفضًا لصفقة ترامب المشؤومة".

وأكّد أنّ الشعب البحريني لن يقبل أن تكون البحرين ممرا لتنفيذ هذه الصفقة التي وصفها بـ "الخيانة الكبرى".

الأكثر قراءة اليوم

مرفق رابط الفحص.. تنويه هام بخصوص صرف المنحة القطرية للاسر الفقيرة بغزة

بالفيديو... رجل دين من دولة عربية يعانق جنودا إسرائيليين ويدعو لهم بالنصر

فجر اليوم.. ترامب وافق على ضرب إيران ثم تراجع بشكل مفاجئ

ترامب : ستعرفون قريبا طبيعة ردنا على إسقاط ايران طائرتنا

وزير اسرائيلي: هذا ما سنفعله في حال اعترف ترامب بالسيادة الاسرائيلية علي الضفة

ملادينوف يحذر من مغبة ضم إسرائيل للضفة وانهيار السلطة نتيجة الأزمة المالية الخطيرة

البنتاغون يكشف أحد الأهداف الإيرانية التي كانت واشنطن بصدد ضربها اليوم

الأخبار الرئيسية

اصابات بالرصاص شرق قطاع غزة

اسرائيل

رئيس الموساد الأسبق: السلطة الفلسطينية بالنسبة لـ"نتنياهو" هي فراغ و "اسرائيل" لا تريد السلام

ترامب

سبب تأجيل الحرب : ترامب وجه رسالة لطهران وهذا ما جاء فيها ..

أبو مازن

موقع عبري: أبو مازن علم ترمب درساً بالسياسة الشرق أوسطيه

ترامب

فجر اليوم.. ترامب وافق على ضرب إيران ثم تراجع بشكل مفاجئ