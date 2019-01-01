شاهد..الهباش: مستعدون لنتحدى الكرة الأرضية وتأخير انهاء الانقسام حرام ولا مسوغ له

رام الله / سما /

قال محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية، اليوم الجمعة، إنه " آن الأوان لأن نطوي الصفحة السوداء القاتمة من تاريخنا، لأننا جميعنا مستهدفون من قبل إسرائيل وأمريكا".

وأكد الهباش في خطبة الجمعة اليوم، أن أي تأخير في المصالحة وإنهاء الانقسام هو حرام ولا مسوغ له ولا يمكن أن يكون مقبولا، مشيرا الى أنه "كفي للمعاناة والألم والكراهية والفصل القاتم الأسود من تاريخنا".

وتساءل الهباش:" أليست المصلحة على الجميع أن نذهب للمصالحة لكي نقف كتفا بكتف ويدا بيد في مواجهة صفقة العار"، مؤكدا أن الضرورة والأولوية تفرض وحدة الكلمة".

وأضاف: " ربنا نختلف في أشياء كثيرة ولكن الشعب الفلسطيني بكل فصائله مجمعون على رفض هذا العار".

في سياق متصل، أكد الهباش إن إسرائيل وأمريكا تريدان إعطائنا الطعام والشراب، بلا حقوق سياسية ولا قدس ولا هوية ولا كرامة ولا سيادة".

وأشار الهباش إلى أن الرشوة التي تريد أمريكا أن تقدمها لنا لتحسين الظروف الاقتصادية مقابل القدس عاصمة لإسرائيل إنهاء قضية اللاجئين"، معتبرا ذلك "احتقار للشعب الفلسطيني ودماء الشهداء ".

وأردف قائلا: " من منا يمكن أن يتصور نفسه أن يعيش عبدا تحت سيادة اسرائيل أو أمريكا، داعيا للتصدي لهذا الصفقة التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية.

وقال مستشار الرئيس للشؤون الدينية:" نحن ربما نكون ضعفاء بالمقياس السياسي والمادي والمالي والاقتصادي والعسكري، وقد يقول أحد تستطيعون أن تتحدون أمريكا، نحن لا نريد أن نتحدى أحدا، ولكن عندما يتعلق الأمر بحقوقنا نحن لا نتحدى أمريكا فقط، بل على استعداد لأن نتحدى الكرة الأرضية والعالم".