البيرة: افتتاح شارع باسم المناضل إيلان هاليفي

رام الله / سما /

افتتح مستشار الرئيس للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية، رئيس دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير نبيل شعث، اليوم الجمعة، شارع إيلان هاليفي في مدينة البيرة.

وكان الرئيس محمود عباس قرر تسمية شارع في مدينة البيرة باسم المناضل إيلان هاليفي، تقديرا لنضاله ودوره في مسيرة الثورة الفلسطينية ومنظمة التحرير وحركة "فتح".

وقال شعث، خلال مراسم الافتتاح، إن تسمية الشارع باسم المناضل هاليفي جاءت تقديرا لنضاله ودوره في دعم الثورة والقضية الفلسطينية، وتكريما لمناضل فلسطيني قضى حياته دعما لتحرير فلسطين وقيام دولة ديمقراطية فلسطينية على كامل التراب الفلسطيني يكون مواطن فيها.

وأضاف أن هاليفي التحق بحركة "فتح" في الجزائر، والتي شهدت اللقاء الأول بينه وبين الرئيس الراحل ياسر عرفات (أبو عمار)، ثم انتقل إلى اسرائيل ليقاوم ضد الصهيونية والعنصرية، حيث تم اعتقاله، وبعد الإفراج عنه سافر الى بيروت، وأصبح عضوا في مركز التخطيط الفلسطيني ممثلا لحركة "فتح".

وأضاف أن هاليفي انتقل إلى تونس مع أبو عمار وعاد إلى فلسطين عند قدوم السلطة الوطنية عام 1994، وأصبح وكيلا للتخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني، وبعدها وكيلا لوزارة الخارجية، كما جرى انتخابه في المؤتمر السادس عضوا للمجلس الثوري لحركة "فتح" عام 2009.

وذكر شعث أن هاليفي كان إنسانا يؤمن بمبادئه وفلسطينيته ومستعدا للتضحية من أجل القضية الفلسطينية، لذا فمن الواجب أن نحتفي به ونكرمه، مشيرا إلى أن الرئيس محمود عباس كرمه بمنحه وسام نجمة القدس.

وولد إيلان هاليفي في مدينة ليون الفرنسية عام 1943 من عائلة يهودية، وعاش كاتبا وصحفيا ومناضلا سياسيا، إلى أن وافته المنية عام 2013.