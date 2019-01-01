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إصابة العشرات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

الجمعة 21 يونيو 2019 05:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة العشرات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم


قلقيلية / سما /

 أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق، جراء قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، التي خرجت اليوم الجمعة رفضا لـ"صفقة القرن" و"ورشة البحرين".

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال هاجموا المشاركين في المسيرة باستخدام الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق بينهم صحفيون أجانب.

وأوضح شتيوي أن جنود الاحتلال اقتحموا القرية واعتلوا أسطح عدة منازل لاستخدامها من قبل قناصتهم، مشيرا إلى أن المشاركين في المسيرة رددوا الشعارات والهتافات الوطنية الداعية لتصعيد المقاومة الشعبية ردا على المؤامرات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية.

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