اصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة نعلين الأسبوعية

رام الله / سما /

أصيب عدد من المواطنين بالإختناق، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة قرية نعلين الاسبوعية السلمية المناوئة للاستيطان والجدار العنصري.

وذكرت مصادر محلية، ان جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المشاركين، ما ادى الى اصابة عدد منهم بالاختناق.

وأكد المشاركون في المسيرة التي انطلقت إحياء ليوم اللاجئ العالمي، تمسكهم بالثوابت الوطنية وعلى رأسها حق العودة إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948.

ورفع المشاركون، العلم الفلسطيني ورددوا الهتافات المنددة بالاحتلال، والداعية للتصدي للمؤامرات التي تستهدف قضيتنا الوطنية.