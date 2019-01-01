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الديمقراطية: لا يمكن مقايضة مسيرات العودة بأي ثمن كان

الجمعة 21 يونيو 2019 05:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الديمقراطية: لا يمكن مقايضة مسيرات العودة بأي ثمن كان


غزة / سما /

أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الجمعة، أن مسيرات العودة مستمرة بأدواتها الشعبية حتى تحقق أهدافها.

وقالت اليمقراطية في بيانها، " إن مسيرات العودة لا يمكن مقايضتها بأي ثمن كان، باعتبارها أسلوب نضالي جماهيري يجب أن يتطور ليشمل كافة أماكن تواجد الشعب الفلسطيني حتى رحيل الاحتلال عن كافة ارضنا الفلسطينية وضمان حق العودة وفق القرار الأممي 194".

ودعت الجبهة كل الدول العربية للامتناع عن حضور ورشة البحرين والمشاركة فيها احتراما لوحدة الموقف الوطني الفلسطيني وإرادة شعبنا وحرصا على مصالحه وحقوقه الوطنية.

وأضافت:" سنحشد كل الطاقات الشعبية لتحويل يومي انعقاد ورشة البحرين، ليومي غضب شعبي عارم في كافة أماكن تواجد الشعب الفلسطيني في الضفة الفلسطينية و القدسالمحتلة وقطاع غزة وأراضي الـ48 ومخيمات لبنان وسوريا وباقي مناطق الشتات".

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