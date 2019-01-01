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لست في عجلة...ترامب: أوقفت الهجوم على إيران قبل 10 دقائق من انطلاقه

الجمعة 21 يونيو 2019 05:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
لست في عجلة...ترامب: أوقفت الهجوم على إيران قبل 10 دقائق من انطلاقه


واشنطن /سما/

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أوقف الهجوم على إيران قبل 10 دقائق من انطلاقه، مؤكدا أنه فرض عقوبات جديدة على طهران ليل الخمس/ الجمعة.

وقال ترامب: "كنا على وشك ضرب 3 مواقع في إيران أمس"، مؤكدا أنه "ليس في استعجال من أمره" في التعامل مع إيران.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على توجيه ضربة عسكرية لأهداف إيرانية ردا على إسقاط طائرة مسيرة أمريكية أمس، قبل أن يتراجع عن هذه الخطوة بشكل مفاجئ.

وحتى الساعة 7 من مساء الخميس، كان المسؤولون العسكريون والدبلوماسيون يتوقعون توجيه الضربة، وذلك بعد مناقشات مكثفة في البيت الأبيض بين كبار مسؤولي الأمن القومي والرئيس وزعماء الكونغرس، حسبما نقلت الصحيفة عن عدد من كبار المسؤولين في الإدارة الذين شاركوا في المداولات أو اطلعوا عليها.

وذكر المسؤولون أن ترامب وافق في البداية على هجمات على عدد من الأهداف الإيرانية، مثل بطاريات الرادار والصواريخ.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة فجر الخميس في محافظة هرمزكان جنوب إيران، فيما قالت واشنطن إن الطائرة أسقطت في المجال الجوي الدولي.

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