اصابة بالرصاص بالتزامن مع بدء توافد المواطنين شرق قطاع غزة

غزة / سما /

أفادت مصادر طبية باصابة شاب بالقدم برصاص قوات الاحتلال خلال مشاركته في مسيرات العودة على حدود القطاع.

وبدأت الجماهير الفلسطينية بالتوافد، عصر اليوم الجمعة، الى مخيمات العودة الخمس شرقي القطاع للمشاركة في فعاليات الجمعة 63 تحت شعار "الارض مش للبيع".

وأفادت مصادر محلية، ببدء توافد المواطنين الى مخيمات العودة شرق قطاع غزة للمشاركة في جمعة الارض مش للبيع على الحدود الشرقية للقطاع.

في سياق متصل، قالت وزراة الصحة بغزة، إن الطواقم الصحية في النقاط الطبية و المستشفيات وسيارات الاسعاف تنهي استعداداتها وتجهيزاتها لمواكبة انطلاق فعاليات الجمعة 63 لمسيرة العودة وكسر الحصار التي ارتقى خلالها 306 شهيداً وأصيب 17581 مواطن باصابات مختلفة منذ انطلاقها في 30 مارس 2018 شرق قطاع غزة.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، أهالي غزة للمشاركة الفعالة في جمعة "الأرض مش للبيع" بمخيمات العودة، مؤكدة مواصلة المسيرات حتى تحقيق جميع أهدافها وعلى رأسها إنهاء حصار غزة وإسقاط صفقة القرن المزعمة.

كما دعت جماهير شعبنا في الضفة الغربية والداخل، والمخيمات بالشتات للتصدي للمؤامرة وللمشاركة في فعاليات الجمعة الـ 63 من مسيرات العودة وكسر الحصار والتي تحمل عنوان "الارض مش للبيع" ردا على سماسرة المرحلة ومؤتمر الهزيمة في المنامة لتصفية القضية الفلسطينية.

وأكدت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، اليوم الجمعة، على الاستمرار في مسيرات العودة وكسر الحصار بطابعها السلمي والشعبي، كونها واحدة من أهم أشكال النضال لإنهاء الحصار وإبقاء حق العودة حيا في وعي الأجيال في ظل ما نشهده من محاولات تغييب حق العودة وشطبه.