  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"يديعوت": ترامب سيتفنن بتبرير استفزازات ايران كما يفعل نتنياهو مع حماس ولا يجوز الرهان عليه

الجمعة 21 يونيو 2019 03:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
"يديعوت": ترامب سيتفنن بتبرير استفزازات ايران كما يفعل نتنياهو مع حماس ولا يجوز الرهان عليه


القدس المحتلة / سما /

اعتبر المعلق الإسرائيلي في صحيفة "يديعوت أحرنوت" رون بن يشاي، أن التراجع الأمريكي عن ضرب إيران بعد إهانة أمريكا بإسقاط طائرة التجسس يعني أنه لا يجوز الرهان على ترامب في مواجهة طهران.

وأشار المعلق بن يشاي إلى أن ترامب قرر استيعاب استفزازات طهران والتملص من المواجهة، مضيفا "أنه سيتفنن في تبراير استفزازات الإيرانيين بالكثير من الأعذار تماما كما يفعل نتنياهو في مواجهة حماس".

يشار إلى أن صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية ذكرت أن ترامب تراجع عن شن هجوم على إيران هذا الصباح.

وأورد موقع الصحيفة، أن ترامب أمر بشن الهجوم وأن الطائرات كانت في طريقها لتنفيذه والسفن جاهزة، ولكن في اللحظة الأخيرة أمر ترامب بإلغاء الهجوم بعد مشاورات مع مستشاريه، وخوفاً من تصاعد الأوضاع في المنطقة.

الأكثر قراءة اليوم

مرفق رابط الفحص.. تنويه هام بخصوص صرف المنحة القطرية للاسر الفقيرة بغزة

بالفيديو... رجل دين من دولة عربية يعانق جنودا إسرائيليين ويدعو لهم بالنصر

فتوح: وفد مصري قريبا للقاء عباس ..ويوجه دعوة لحركتي حماس والجهاد مفادها..

فجر اليوم.. ترامب وافق على ضرب إيران ثم تراجع بشكل مفاجئ

ترامب : ستعرفون قريبا طبيعة ردنا على إسقاط ايران طائرتنا

وزير اسرائيلي: هذا ما سنفعله في حال اعترف ترامب بالسيادة الاسرائيلية علي الضفة

البنتاغون يكشف أحد الأهداف الإيرانية التي كانت واشنطن بصدد ضربها اليوم

الأخبار الرئيسية

ترامب

سبب تأجيل الحرب : ترامب وجه رسالة لطهران وهذا ما جاء فيها ..

أبو مازن

موقع عبري: أبو مازن علم ترمب درساً بالسياسة الشرق أوسطيه

ترامب

فجر اليوم.. ترامب وافق على ضرب إيران ثم تراجع بشكل مفاجئ

حدود غزة -ارشيفية

غزة: استعدادات للمشاركة في "جمعة الأرض مش للبيع"

ملادينوف

ملادينوف يحذر من مغبة ضم إسرائيل للضفة وانهيار السلطة نتيجة الأزمة المالية الخطيرة