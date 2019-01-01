"يديعوت": ترامب سيتفنن بتبرير استفزازات ايران كما يفعل نتنياهو مع حماس ولا يجوز الرهان عليه

القدس المحتلة / سما /

اعتبر المعلق الإسرائيلي في صحيفة "يديعوت أحرنوت" رون بن يشاي، أن التراجع الأمريكي عن ضرب إيران بعد إهانة أمريكا بإسقاط طائرة التجسس يعني أنه لا يجوز الرهان على ترامب في مواجهة طهران.

وأشار المعلق بن يشاي إلى أن ترامب قرر استيعاب استفزازات طهران والتملص من المواجهة، مضيفا "أنه سيتفنن في تبراير استفزازات الإيرانيين بالكثير من الأعذار تماما كما يفعل نتنياهو في مواجهة حماس".

يشار إلى أن صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية ذكرت أن ترامب تراجع عن شن هجوم على إيران هذا الصباح.

وأورد موقع الصحيفة، أن ترامب أمر بشن الهجوم وأن الطائرات كانت في طريقها لتنفيذه والسفن جاهزة، ولكن في اللحظة الأخيرة أمر ترامب بإلغاء الهجوم بعد مشاورات مع مستشاريه، وخوفاً من تصاعد الأوضاع في المنطقة.