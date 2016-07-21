  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

الكويت تدخل رسميا سجل درجات الحرارة القياسية

الجمعة 21 يونيو 2019 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكويت تدخل رسميا سجل درجات الحرارة القياسية


الكويت /سما/

دخلت الكويت رسميا قائمة أعلى درجات الحرارة القياسية في العالم، وذلك بحسب لجنة خبراء المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

ونقلت وكالة "كونا" الكويتية عن مراقب المناخ في إدارة الأرصاد الجوية في الإدارة العامة للطيران المدني، حسن دشتي، القول إن اللجنة اعتمدت في اجتماعها قرارا رسميا يفيد بأن أعلى درجة حرارة سجلت كانت في محطة "مطربة"، شمال غرب البلاد، وبلغت 9. 53 درجة مئوية في 21 يوليو/ تموز 2016.

وذكر دشتي إنه تم اعتماد درجة الحرارة هذه بناء على قرار لجنة "التحقق لنتائج ظواهر الطقس القاسية"، التي شكلتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من 18 خبيرا دوليا ومن ضمنها الكويت.

وأضاف دشتي أن "هذه الدرجة هي الأعلى في قارة آسيا على الإطلاق، والثالثة عالميا بعد منطقة صحراء وادي الموت شرق كاليفورنيا الأمريكية التي جاءت في المرتبة الأولى في ترتيب درجات الحرارة الأعلى مسجلة 56.7 درجة العام 1913، فيما جاءت صحراء ولاية قبلي التونسية ثانية بـ 55 درجة مئوية العام 1931".

وكانت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة قد ذكرت في تغريدة عبر حسابها الإلكتروني أن "درجات الحرارة وصلت حتى 54 درجة في الكويت، وباكستان".

WMO has verified temperature of 53.9°C at Mitribah, Kuwait, 21.7.2016 as the highest temperature ever recorded for Asia, and 3rd warmest temperature on record globally. It also verified temperature of 53.7°C at Turbat, Pakistan, 28.5.2017 as 4th warmest. https://t.co/dGn1NnGcHQ pic.twitter.com/erhnitLiFq

— WMO | OMM (@WMO) June 18, 2019

الأكثر قراءة اليوم

مرفق رابط الفحص.. تنويه هام بخصوص صرف المنحة القطرية للاسر الفقيرة بغزة

بالفيديو... رجل دين من دولة عربية يعانق جنودا إسرائيليين ويدعو لهم بالنصر

فتوح: وفد مصري قريبا للقاء عباس ..ويوجه دعوة لحركتي حماس والجهاد مفادها..

فجر اليوم.. ترامب وافق على ضرب إيران ثم تراجع بشكل مفاجئ

ترامب : ستعرفون قريبا طبيعة ردنا على إسقاط ايران طائرتنا

وزير اسرائيلي: هذا ما سنفعله في حال اعترف ترامب بالسيادة الاسرائيلية علي الضفة

البنتاغون يكشف أحد الأهداف الإيرانية التي كانت واشنطن بصدد ضربها اليوم

الأخبار الرئيسية

ترامب

سبب تأجيل الحرب : ترامب وجه رسالة لطهران وهذا ما جاء فيها ..

أبو مازن

موقع عبري: أبو مازن علم ترمب درساً بالسياسة الشرق أوسطيه

ترامب

فجر اليوم.. ترامب وافق على ضرب إيران ثم تراجع بشكل مفاجئ

حدود غزة -ارشيفية

غزة: استعدادات للمشاركة في "جمعة الأرض مش للبيع"

ملادينوف

ملادينوف يحذر من مغبة ضم إسرائيل للضفة وانهيار السلطة نتيجة الأزمة المالية الخطيرة