  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مزهر: شعبنا لن ينكسر ولن يتراجع عن الاستمرار في مسيرات العودة

الجمعة 21 يونيو 2019 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
مزهر: شعبنا لن ينكسر ولن يتراجع عن الاستمرار في مسيرات العودة


غزة / سما /

قال ماهر مزهر عضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، إنّ الجمعة هذه تأتي في ظرف حساس وصعب ومعقد تمر به القضية، في ظل "خنوع وتراجع مجموعة من المرتزقة المهرولين المطبعين مع الاحتلال، ممن يقدمون الولاء لهذا العدو وللأمريكيين"

وأضاف زهر في تصريحات صحفية، أنّ هذه الجمعة تتطلب "زحفا جماهيريا كبيرا باتجاه الميادين الخمسة لمخيمات العودة، من أجل أن تقول الجماهير كلمتها؛ إن فلسطين ليست للبيع، وأننا لن نقبل بالرشوة أو بأي تنازل عن الحقوق الفلسطينية الثابتة".

وأكد في رسالة للاحتلال الإسرائيلي، أنّ "شعبنا البطل لن ينكسر ولن يتراجع عن الاستمرار في مسيرات العودة، حتى تحقق الأهداف التي انطلقت من أجلها".

وأشار، في  رسالته للعرب، نؤكد لهم أن مؤتمر البحرين، هو مؤتمر الخزي والعار ولا يمثل شعبنا.

الأكثر قراءة اليوم

مرفق رابط الفحص.. تنويه هام بخصوص صرف المنحة القطرية للاسر الفقيرة بغزة

بالفيديو... رجل دين من دولة عربية يعانق جنودا إسرائيليين ويدعو لهم بالنصر

فتوح: وفد مصري قريبا للقاء عباس ..ويوجه دعوة لحركتي حماس والجهاد مفادها..

فجر اليوم.. ترامب وافق على ضرب إيران ثم تراجع بشكل مفاجئ

ترامب : ستعرفون قريبا طبيعة ردنا على إسقاط ايران طائرتنا

وزير اسرائيلي: هذا ما سنفعله في حال اعترف ترامب بالسيادة الاسرائيلية علي الضفة

البنتاغون يكشف أحد الأهداف الإيرانية التي كانت واشنطن بصدد ضربها اليوم

الأخبار الرئيسية

ترامب

سبب تأجيل الحرب : ترامب وجه رسالة لطهران وهذا ما جاء فيها ..

أبو مازن

موقع عبري: أبو مازن علم ترمب درساً بالسياسة الشرق أوسطيه

ترامب

فجر اليوم.. ترامب وافق على ضرب إيران ثم تراجع بشكل مفاجئ

حدود غزة -ارشيفية

غزة: استعدادات للمشاركة في "جمعة الأرض مش للبيع"

ملادينوف

ملادينوف يحذر من مغبة ضم إسرائيل للضفة وانهيار السلطة نتيجة الأزمة المالية الخطيرة