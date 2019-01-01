مزهر: شعبنا لن ينكسر ولن يتراجع عن الاستمرار في مسيرات العودة

غزة / سما /

قال ماهر مزهر عضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، إنّ الجمعة هذه تأتي في ظرف حساس وصعب ومعقد تمر به القضية، في ظل "خنوع وتراجع مجموعة من المرتزقة المهرولين المطبعين مع الاحتلال، ممن يقدمون الولاء لهذا العدو وللأمريكيين"

وأضاف زهر في تصريحات صحفية، أنّ هذه الجمعة تتطلب "زحفا جماهيريا كبيرا باتجاه الميادين الخمسة لمخيمات العودة، من أجل أن تقول الجماهير كلمتها؛ إن فلسطين ليست للبيع، وأننا لن نقبل بالرشوة أو بأي تنازل عن الحقوق الفلسطينية الثابتة".

وأكد في رسالة للاحتلال الإسرائيلي، أنّ "شعبنا البطل لن ينكسر ولن يتراجع عن الاستمرار في مسيرات العودة، حتى تحقق الأهداف التي انطلقت من أجلها".

وأشار، في رسالته للعرب، نؤكد لهم أن مؤتمر البحرين، هو مؤتمر الخزي والعار ولا يمثل شعبنا.