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شمخاني: إيران لا تأخذ تهديدات ترامب على محمل الجد

الجمعة 21 يونيو 2019 03:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
شمخاني: إيران لا تأخذ تهديدات ترامب على محمل الجد


طهران /سما/

أكد امين المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني، أن الجمهورية الاسلامية الايرانية لا تأخذ الرئيس الاميركي دونالد ترامب وتصريحاته على محمل الجد.

وقال شمخاني لـ"روسيا اليوم": "إن سياسة العقوبات والحرب الاقتصادية التي يتبعها ترامب على الشعب الإيراني لن تؤتي أكلها"، مشيرا إلى أنها سياسة عدائية وأنها ستهزم في النهاية.

وأضاف، "نمتلك 15 جارا، ومع الأخذ بالحدود الجغرافية والبيئة الاقتصادية، والأهم من ذلك حضور الشعب الإيراني في الحدث، فإن ذلك سيتسبب في افشال العقوبات كما حصل في السنتين والنصف الماضيتين".

وأشار الى أن سياسة إيران واضحة لجهة دعم الأمن والاستقرار، خاصة في الظروف العالمية والمتعلقة بمجال الطاقة، وأن "طهران لن تهاجم أحدا من طرفها، ولن تفعل، ولكن في حال هوجمنا فإن المعتدي سيندم".

ولفت إلى أن الوجود العسكري للبوارج الأجنبية وخاصة الأميركية في المنطقة يشكل عامل توتر في المنطقة.

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