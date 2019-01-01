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دائرة الدبلوماسية بمنظمة التحرير تنظم برنامج تعريفي بالقضية لوفد من المملكة المتحدة

الجمعة 21 يونيو 2019 01:58 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

ظمت دائرة الدبلوماسية والسياسات العامة في منظمة التحرير الفلسطينية برنامجاً تعريفياً عن الواقع الفلسطيني تحت الاحتلال لوفد بريطاني من رجال الدين ورؤساء مؤسسات دينية وتعليمية، وأخرى مانحة لمدة أربع أيام حيث شارك في الزيارة شخصيات رفيعة المستوى وأساقفة وأعضاء بلديات بريطانية.  
 
وقام أ. رائد حنانيا مدير البرامج والانشطة الدبلوماسية والشبابية، ببناء البرنامج التعليمي من خلال تنظيم لقاءات مع شخصيات رسمية وغير رسمية ومؤسسات مجتمع مدني ومتحدثين فلسطينيين يعبرون عن واقع حياتهم ودورهم في الصمود والنضال الشعبي الفلسطيني من اجل السلام ونيل الاستقلال التام. 
 
إضافةً لتنسيق زيارات خاصة لبعض المناطق الفلسطينية، التي تعبّر عن حياة وثقافة الشعب الفلسطيني وإبراز الجانب الجمالي للارض الفلسطينية إضافة الى زيارة مخيمات اللجوء الفلسطينية والتعرف على حجم المعاناه التي يعيشها المواطن الفلسطيني في وطنه بالاضافة الى زيارة المناطق السياحية والتاريخية في الوطن. 
 
هدف البرنامج هو التعريف بالهوية والثقافة الفلسطينية ونقل رسالة الشعب الفلسطيني عبركل المنابر وخاصة رجال الدين ورؤساء المؤسسات الدينية والتعليمية والمانحة وإطلاعهم على الانتهاكات الإسرائيلية للقوانين والقرارات الدولية، والممارسات العنصرية تجاه شعبنا الأعزل، وفضح السلوك المتطرف الممنهج لدولة الاحتلال في نهب الارض الفلسطينية والتسبب بالمزيد من الضرر والالم للشعب الفلسطيني بدعم كامل من الادارة الامريكية وتغيير واقع الصراع الفلسطيني الاسرائيلي وتحويله لصراع ديني، وتزييف الحقائق في الساحات الدولية. 
 
كما تضمن البرنامج لقاء مع مستشار الرئيس للشؤون الدولية د. نبيل شعث، وزيارات لمخيمات اللجوء الفلسطينية منها مخيم العزة وعايدة، قلنديا، وشخصيات أخرى عبّرت عن الواقع الفلسطيني في عدة مجالات مثل اللا عنف، والمرأة والشباب. ثم زار الوفد الأراضي المهددة بالمصادرة من قبل حكومة الاحتلال ومنها أراضي بيت جالا والكريمزان والولجة، وجدار الفصل العنصري،وأختتمت الزيارة بلقاءات عديدة مع مسؤولين ومؤسسات مجتمع مدني فلسطينية.

#دائرة الدبلوماسية #منظمة التحرير

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