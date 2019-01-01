سبب تأجيل الحرب : ترامب وجه رسالة لطهران وهذا ما جاء فيها ..

القدس المحتلة / سما /

قالت مصادر لوكالة "رويترز" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أرسل رسالة إلى طهران ليلة أمس .

ووفقا لرويترز فان سلطنة عمان نقلت رسالة من ترامب، ليل الخميس / الجمعة، إلى طهران، حذر فيها ترامب طهران من أن الهجوم العسكري صار وشيكاً.

و قال ترامب في رسالته، "لا نريد الحرب بل محادثات" وأكد المسؤولون الإيرانيون، أن الرئيس الأمريكي منح طهران "مهلة قصيرة" للرد على رسالته.

وقالت الوكالة إن طهران ردت على عمان قائلة "إن الزعيم الأعلى يعارض أي نوع من المحادثات مع أميركا، لكن الرسالة ستنقل إليه".

وحذرت إيران فوراً من العواقب الإقليمية والدولية لأي عمل عسكري أميركي.

ويبدو، ان السالة وانتظار الرد الإيراني كان سبب تأجيل ترامب ضربته العسكرية التي أمر بها وتراجع عنها.