  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

سبب تأجيل الحرب : ترامب وجه رسالة لطهران وهذا ما جاء فيها ..

الجمعة 21 يونيو 2019 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
سبب تأجيل الحرب : ترامب وجه رسالة لطهران وهذا ما جاء فيها ..


القدس المحتلة / سما /

قالت مصادر لوكالة "رويترز" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أرسل رسالة إلى طهران ليلة أمس  .

ووفقا لرويترز فان سلطنة عمان نقلت رسالة من  ترامب، ليل الخميس / الجمعة، إلى طهران، حذر فيها ترامب طهران من أن الهجوم العسكري صار وشيكاً.

و قال ترامب في رسالته، "لا نريد الحرب بل محادثات" وأكد المسؤولون الإيرانيون، أن الرئيس الأمريكي منح طهران "مهلة قصيرة" للرد على رسالته.

وقالت الوكالة  إن طهران ردت على عمان قائلة "إن الزعيم الأعلى يعارض أي نوع من المحادثات مع أميركا، لكن الرسالة ستنقل إليه".

وحذرت إيران فوراً من العواقب الإقليمية والدولية لأي عمل عسكري أميركي.

ويبدو، ان السالة وانتظار الرد الإيراني كان سبب تأجيل ترامب ضربته العسكرية التي أمر بها وتراجع عنها.

#ترامب #حرب #ايران

الأكثر قراءة اليوم

هنية يحدد 4 مستويات لتحقيق المصالحة.. ويؤكد تفاهمات التهدئة في مربع الخطر

مرفق رابط الفحص.. تنويه هام بخصوص صرف المنحة القطرية للاسر الفقيرة بغزة

جنرال إسرائيلي يشارك بورشة البحرين .. وكشف تفاصيل جديدة

فتوح: وفد مصري قريبا للقاء عباس ..ويوجه دعوة لحركتي حماس والجهاد مفادها..

ترامب : ستعرفون قريبا طبيعة ردنا على إسقاط ايران طائرتنا

وزير اسرائيلي: هذا ما سنفعله في حال اعترف ترامب بالسيادة الاسرائيلية علي الضفة

بالفيديو... رجل دين من دولة عربية يعانق جنودا إسرائيليين ويدعو لهم بالنصر

الأخبار الرئيسية

أبو مازن

موقع عبري: أبو مازن علم ترمب درساً بالسياسة الشرق أوسطيه

ترامب

فجر اليوم.. ترامب وافق على ضرب إيران ثم تراجع بشكل مفاجئ

حدود غزة -ارشيفية

غزة: استعدادات للمشاركة في "جمعة الأرض مش للبيع"

ملادينوف

ملادينوف يحذر من مغبة ضم إسرائيل للضفة وانهيار السلطة نتيجة الأزمة المالية الخطيرة

صفقة القرن

بالوثائق... "سما" تنشر جدول اعمال مؤتمر المنامة الاقتصادي المقرر عقده يومي 25-26 يونيو الجاري