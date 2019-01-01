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تقرير : سوريا وروسيا يبحثون عن جنود إسرائيليين مفقودين

الجمعة 21 يونيو 2019 11:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير : سوريا وروسيا يبحثون عن جنود إسرائيليين مفقودين


القدس المحتلة / سما /

قالت مصادر سورية للإذاعة العبرية، إن نظام الأسد وروسيا، يبحثون حالياً عن قتلى ومفقودين إسرائيليين إضافيين، في "مقبرة الشهداء" في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، الواقع جنوب دمشق، والتي عُثر بها على ما يبدو، على رفات الجندي الإسرائيلي زخريا باوميل، الذي قتل في معركة السلطان يعقوب (بين الجيش الإسرائيلي، والجيش السوري وحلفائه الفلسطينيين) في لبنان في العام 1982، وسلّمت رفاته إلى إسرائيل قبل شهرين. 

وأكدت وسائل إعلام عربية مقرّبة من المعارضة السورية هذه الأنباء في الآونة الأخيرة، من أجل إحراج نظام الأسد. وبحسب ذات المصادر، فإنه تم "إغلاق 'مقبرة الشهداء' من أجل البحث، حيث لا تسمح السلطات لأي شخص بالاقتراب من المكان". وقال مسؤول في مخيم اليرموك إن "النظام يفرض تعتيمًا إعلاميًا مكثفًا على القضية برمتها، كما يمنع السكان الذين كانوا يعيشون في السابق بالمنطقة، بالعودة إلى منازلهم". 

ورجّح مصدر في المعارضة السورية، أن يكون الروس قد طلبوا من نظام الأسد، تكثيف عمليات البحث عن الإسرائيليين المفقودين. 

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